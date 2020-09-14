Hasipoğlu: “Açılma ile vakalar arttı doğrudur ancak üstesinden geleceğiz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, yeniden açılma ile artan vakalara dikkati çekerek üsteseinden gelinebileceğine ilişkin temennisi dile getirdi.

Son 24 saat içinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine ve artan rekor vakalara dikkati çeken Oğuzhan Hasipoğlu, Meclis Genel Kurulunda “Bu bir süreç… Gerek hükümet gerekse de halkın desteği ile zamanında vakaları sıfırladık. Açılma gerçekleşti ve vakalar oldu bunun da üstesinde geleceğiz diye düşünüyorum” diye konuştu.

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