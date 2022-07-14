Hasipoğlu: Anavatanın garantörlüğünden vazgeçmeyeceğiz

"Rum-Yunan ikilisinin, 1960’ta kurulan ortaklık devletini 1963’te silahlı saldırıyla yıktığı, Kıbrıs’ı Yunan yapma hayaliyle yaptığı 15 Temmuz darbesi, aslında bu adadaki gerçeklerin bir göstergesidir.

Kıbrıs Türk Halkı, 15 Temmuz 1974 faşist Yunan darbesini yapanları ve eli kanlı EOKACI Nikos Samson’un ihanetini asla unutmayacaktır.

Eğer Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Halkı’nın çağrısı üzerine, toplumumuzun hem can hem de mal güvenliğini korumak adına garantörlüğünü kullanarak adaya müdahale hakkını kullanmasaydı, bugün asla bu durumda olamazdık.

Bu vesileyle, 15 Temmuz 1974’teki darbenin, 48’nci yıldönümünü bir kez daha hatırlarken, Rum-Yunan zihniyetinin bugün hala geçerliliğini koruduğunun da bilincindeyiz.

1974’te Enosis hayaliyle, Kıbrıs Türkü’nün tüm uzlaşma önerilerini ellerinin tersiyle iten Rum-Yunan ikilisi, bugün de aynı hayal uğruna tüm işbirliği ve anlaşma önerilerimizi reddetmektedir.

İşte bu nedenle Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile tek ses olarak “ Federasyon tezi artık ortadan kalkmıştır” diyoruz.

Geldiğimiz noktada en büyük gücümüzün, KKTC devleti olduğunun bilinci ile devletimizi ekonomik yönden güçlendirecek, uluslararası alanda yerini almasını sağlayacak adımlara yöneliyoruz.

Bir kez daha 15 Temmuz 1974’te yaşananların benzerini yaşamamak için, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden asla vazgeçmeyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha özgürlüğümüz, güvenliğimiz, egemenliğimiz için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet, tüm gazilerimizi şükranla anıyorum.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti’nde tam 6 yıl önce büyük bir direnişle başarısız kılınan darbenin yıldönümünü de selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nde tüm kesimlerin birlik ve beraberlik nişanesi olarak tarihe geçen 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine ve hukuk devleti yapısına yönelik hain ve alçakça saldırısına karşı zafer kazanılan önemli bir tarihtir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, demokrasi ve milli irade mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."