Hasipoğlu: "Artık federasyon görüşmek hata olur"

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, katıldığı bir TV programında, gündemde erken seçimin olmadığını belirterek, “Hükümet kurma çalışmalarında sorun olursa gündeme gelebilecektir” dedi ve erken seçimi konuşmak için henüz ‘erken’ olduğunu ifade etti.

Hükümet formüllerinin ortada olduğunu aktaran Hasipoğlu, tüm partilerin birbirleriyle istişare edeceğini dile getirdi.

Kıbrıs sorununa değinen Hasipoğlu, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda görünürlüğünü yükseltmek ve KKTC’yi tanıtmayı hedeflediklerini dile getirerek, “Hedef böyle olunca federasyon görüşürseniz, KKTC’nin tanıtılması geri plana itilir” dedi.

“FEDERASYON TÜKENDİ”

Rum tarafının zihniyetinde sorun olduğunu belirten Hasipoğlu, “Rum tarafı, BM parametrelerinden, paylaşımdan, garantörlükten farklı şeyler anlıyor. BM parametrelerinde Rumlarla uzlaşamadığımızı göstermemiz gerekiyor. Rum tarafının iyi niyetli olduğunu varsaydık yıllarca ancak geldiğimiz nokta federasyonun tükendiği yerdir” diye konuştu.

Federasyona ilişkin konuşulmayan nokta kalmadığını aktaran Hasipoğlu, her iki tarafın da kırmızı çizgileri iyi bildiğini belirterek, Kıbrıs Türkünün artık BM’ye süreçle ilgili tepsitte bulunması ve federasyon sürecini sonlandırması için çağrı yapması gerektiğini söyledi.

“Bu kararlı bir duruştur. Öngörülebilir bir gelecek istiyoruz” diyen Hasipoğlu şöyle devam etti:

“FEDERASYON GÖRÜŞMEK HATA OLUR”

“Önümüzü göreceğimiz bir yol haritası ve süreç istiyoruz. 40 yıldır aynı şeyi görüşüyoruz. Federasyon görüşürsek bu bir hata olacaktır. İrademiz, federasyon dışındaki alternatiflerin masaya gelmesidir. Kosova bir eyaletti, bugün bir devlet. 40 yıldır yapmadığımız talebi Kosovalılar 2 yıl görüştükten sonra BM’den talep etti. Biz neden yapmıyoruz? Hakkımız değil mi? Bugün Kosova’yı 100’ün üzerinde devlet tanıyor. Bizim de haklı bir zeminimiz var. Biz de yapabiliriz.”

Rum tarafının niyetinin masada çözüm ister gibi yaparak Kıbrıslı Türkleri oyalamak olduğunu söyleyen Hasipoğlu, “Onların tuzu kuru. Artık oyalanmak istemiyoruz. Çocuklarımız için geleceğimizi görmek istiyoruz” dedi.

“Doğu Akdeniz’deki krizin bizi çözüme götürmesini umut ediyorum” diyen Hasipoğlu, “Doğal gazı paylaşabiliyorsak paylaşırız, paylaşamıyorsak parselleri ayırırız” şeklinde konuştu.

KIBRIS POSTASI