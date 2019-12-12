Hasipoğlu: "Aynı metodla müzakerelere devam etmemek gerek"

Cumhuriyet Meclisi’nde dün gece Başbakanlık bütçesinin ardından, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçesi, oy çokluğuyla onaylandı.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da konuşmasında, Dışişleri Bakanlığı’nın görevleri ve dış temsilciliklerinin durumu ile ilgili görüşlerini ilettiklerini, bundan sonra müzakerelerle ilgili yol haritasının ne olacağını anlatmak istediğini kaydetti.

Hasipoğlu, “Kıbrıs Rum tarafının zihniyetinde madem değişiklik yok, aynı metodla müzakerelere devam etmemek gerek. Yeni federal modeller ve fikirlerin gündeme gelmesi lazım. Siz ‘tek alternatif federasyon’ derseniz, tabi ki masada federasyon olacak. Atılması gereken adımların değiştirilmesi gerek” diye konuştu.

“Biz federasyona ve Kıbrıs Rum tarafına gerekli tolarasyonu ve zamanı verdik” diyen Hasipoğlu, bu noktadan sonra hâla federasyon demenin bir anlamı olmadığını vurguladı.

Hasipoğlu, “Bizim artık bu anlayıştan çıkmamız lazım, kendi ayaklarımız üzerinde durmamız ve başka alternatifleri masaya getirmemiz lazım” diyerek, 6 başlıkta konuşulmamış konu kalmadığını, bunu yapmanın hakları olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın böyle bir irade ortaya koyamadığı için, hâlâ aynı noktada kalındığını savunan Hasipoğlu, tek alternatif federasyon mantığı ile gidilirse bu tünelin sonunun karanlık olduğunu vurguladı.