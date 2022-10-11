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Hasipoğlu: Biz devletimiz diyoruz, siz ne diyorsunuz?

Ulusal Birlik Partisi (UBP), 47'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

11 Ekim 2022 Salı 20:19
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Hasipoğlu: Biz devletimiz diyoruz, siz ne diyorsunuz?



GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

"47 yıldır partimiz bir, sevdamız bir!" sloganıyla düzenlenen kuruluş yıl dönümü resepsiyonu Lefkoşa'da Elysium Park'ta yapılıyor. 

Mahşeri bir kalabalıkta gerçekleşen kuruluş yıldönümü resepsiyonuna başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, UBP'nin bir çok önde gelen ismi ve partililer katıldı. 
Resepsiyonda ilk konuşmayı Parti Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu gerçekleştirdi.  Konuşmasına tüm partililere teşekkür ederek başlayan Hasipoğlu, Kıbrıs Türkü'nün birliğini beraberliğini pekiştirerek, bayrağına, anavatanına bağlılığını sürdürdüğünü, Ulusal Birlik Partisi'nin de bu yolda ilerlediğini ve her zaman ilerleyeceğini söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasını selamladı!

Hasipoğlu konuşmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki Kıbrıs konuşmasını da selamladıklarını vurguladı. "Egemen eşitlik ve uluslararası eşit statü talebimiz Erdoğan'la birlikte tüm dünyaya duyurulmuştur" diyen Hasipoğlu, UBP'nin müdalesinin bu yönde her zaman devam edeceğini kaydetti. 
"Biz devletimiz diyoruz, siz ne diyorsunuz?"

Hasipoğlu, şöyle devam etti: 

"UBP, KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alabilmesi için mücadelesine devam edecektir. Biz devletimiz diyoruz, onlar federasyon diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Biz devletimiz diyoruz. "

"UBP'nin yıllardır verdiği hizmetlerin asla yadsınamaz"

"Halkımızın menfaatleri doğrultusunda geleceği yaratmaya devam edeceğiz"diyen Hasipoğlu, UBP'nin yıllardır verdiği hizmetlerin asla yadsınamayacağını, bu hizmetlerin artarak devam edeceğini kaydetti. 
Yerel seçimler...

25 Aralık'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili de konuşan Hasipoğlu, "hizmette sınır tanımayan bir anlayışla KKTC'yi aydınlık günlere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. 25 Aralık seçimlerinden de zaferle çıkacağız" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiHasipoğluDevletKKTC
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