Hasipoğlu: “Biz hiçbir zaman ifade özgürlüğüne karşı olmadık”

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UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı…



“BAKANLAR KURULU’NDA ONAYLANDIKTAN SONRA BİLGİ SAHİBİ OLDUK”

Ceza, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar yasalarında yapılmak istenen değişiklikler hakkında konuşan Hasipoğlu, “Yasa Tasarısı Bakanlar Kurulu’ndan geldi. Bakanlar Kurulu’nda görüşülmeden önce Milletvekili arkadaşlarımızın haberi olmadı. Yasa önerisi olsa bunu milletvekilleri sunar ve kendileri hazırlar. Ancak bu yasa Bakanlar Kurulu’ndan geldi. Yasa Bakanlar Kurulu’na gelmeden önce vekiller ile istişare edilebilirdi. Biz de Bakanlar Kurulu’nda onaylandıktan sonra bilgi sahibi olduk” dedi.

“BİZ HİÇBİR ZAMAN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE KARŞI OLMADIK”

Hasipoğlu, yasadaki değişiklik hakkında bilgi vererek, “Buradaki konu ifade özgürlüğüne veya bilişim vasıtalarıyla internet üzerinden yapılan paylaşım veya haberlerdeki kişilerin şahsiyetine, kişilerin özel hayatına hakaret veya sövme içerikliyse bunlara bir sınırlama getirilmesi ile alakalıdır. Biz hiçbir zaman ifade özgürlüğüne karşı olmadık. Ben şahsen bilişim suçlarını hazırlayıp meclisten geçiren Hukuk, Siyasi İlişkiler ve Dış İlişkiler Komitesinin başkanıydım. Bu yasayı biz 2 sene önce oy birliği ile geçirdik. Bütün ilgili paydaşların bilişim uzmanları geldi, internet uzmanları geldi, polisteki bilişim servisi geldi, bankalardaki bilişim servisleri geldi, Gazeteciler Birliği geldi ve herkes fikrini söyledi. Biz 15 senedir komitenin tozlu raflarında bekleyen Bilişim Suçları Yasasını geçirdik. Orada da temel bir kriter koyduk. Hiçbir şekilde ifade özgürlüğü, haber verme ve alma özgürlüğü kısıtlanmıyor. Ancak yasalarımız tarafından suç sayılan eylemlerin içerisinde olan siyasilere veya başka birisine hakaret içeren paylaşımlar yapılıyorsa bu suç sayılır. İnternet üzerinden paylaşımlarınızı hakaret etmeden ve sövmeden paylaşımlarını yapabilirsiniz” dedi.

“BÜTÜN DÜNYA BUNU BÖYLE YAPIYOR”

Konuşmasının devamında Hasipoğlu, “Eleştirilerin sınırını aşarak hakaret aşamasına geliyorsa işte o zaman temel hak ve özgürlük olan haber verme ifade özgürlüğüne belli durumda sınırlar koymak durumundayız. Bunu da caza yasasıyla yapacaksınız, bilişim yasasında yapacaksınız veya basın yasasında bunun düzenlemesini yapacaksınız. Bütün dünya bunu böyle yapıyor” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, “Günün sonunda bir ifade ile ilgili bir eleştiri yapmışsam beni birisi şikâyet etmişse zaten otomatikman benim ne telefonum alınabilir ne de o haber engellenebilir. Mahkemeye müracaatla bu durdurulabilir. Biz mahkemelerimize güveniyoruz, yargı bağımsız da diyoruz. Kurduğumuz sistem otomatik olarak siyasilerin veya herhangi bir bakanlığın bir sosyal medya paylaşımını durdurma özelliğine sahip değil ve bunu herkesin çok iyi anlaması gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öyle bir dünya yok. Yasa koyucu bizler de öyle bir sistem getirmedik. Ama bazı hallerde doğrudan mahkeme emri olmadan BTHK’da yayını bir günlük durdurabiliyor” dedi.

“BELLİ Kİ BU YASAYI HAZIRLAYANLAR İNGİLİZCE ÇEVİRİ YAPMIŞLAR”

Yasada geçen “Hoşnutsuzluk” ve “Soğukluk yaratma” kavramlarını değerlendiren Hasipoğlu, “Hoşnutsuzluk kelimesini kabul edemem. Belli ki bu yasayı hazırlayanlar İngilizce çeviri yapmışlar ve böyle bir kelime türetmişler. Günün sonunda ne yazarsanız yazın zaten bizim iç hukukumuzda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin koymuş olduğu ölçütler dikkate alınıyor. Biz bunu kendi İç Hukukumuza Yüksek Mahkeme kararları ile zaten iktibas etmişiz. Örneğin; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarında siyasilere yapılan eleştiriler çok daha fazla tolerans gösterilmesi gerektiğini söylüyorlar. Normal bir vatandaşa yaptığınız eleştiri daha kolay hakaret kavramı içerisine girebiliyor. Bunun yorumunu ve bununla ilgili tespiti yapacak olan zaten mahkemedir” şeklinde konuştu.

Hasipoğlu, “Bu konuyu UBP olarak hareketlendirmemiz iyi oldu. Çünkü böyle bir tartışma yaratılması faydalıdır diye düşünüyorum. Herkes eteğindeki taşı döksün ve en doğru, en iyi yasayı yaratalım. Bunun bir sınırı olmadan da ifade özgürlüğü olamaz. Bir insanı hakaret ederek, aşağılayarak kendinizi ifade etmemeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için de düzenlemelerin olması lazım” açıklamasını yaptı.