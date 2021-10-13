Hasipoğlu, "Bu elzem kararın arkasındayız" dedi.

“Hükümetin istifası ile ilgili vekillerin, UBP’lilerin bilgileri yoktu deniyor?” sorusuna yanıtla UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, bunun doğru olduğunu dile getirdi. .

Soruya karşılık BRT ekranlarında Hasipoğlu, “Bilgimiz yoktu ama gelinen noktada bu elzem bir durumdu. Başbakan bu kararı haklı olarak vermek durumunda kaldı. Bu kararın arkasındayız” dedi.

Genel Sekreter Hasipoğlu, “Halk, 50 vekili yasa yapmak için meclise gönderdi herkes bu yasama yürütme prensibini unutuyor ve işi siyasete döküyor” diye konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI