Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak girerken yakalandılar
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak...
Kanlı biten kavga mahkemede son buldu
Kanlı biten kavga mahkemede son...
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçakladı
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını...
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti

Hasipoğlu: Bu Kez Federasyoncular Bizimle Hareket Etsin

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu sol partilere çağrı yaptı. Hasipoğlu, “biz sağ partiler 50 yıldır federasyon görüştük bir sonuç alınmadı gelin bu kez de siz iki devletliliği görüşün birlik olalım” dedi.

29 Temmuz 2021 Perşembe 10:37
60 Okunma
Hasipoğlu: Bu Kez Federasyoncular Bizimle Hareket Etsin

Çiğdem AYDIN - Özel Haber

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu sol partilere çağrı yaptı. Hasipoğlu, “biz sağ partiler 50 yıldır federasyon görüştük bir sonuç alınmadı gelin bu kez de siz iki devletliliği görüşün birlik olalım” dedi.

Çiğdem Aydın’la günaydın programına katılarak gündemi değerlendiren Hasipoğlu, Kapalı Maraş’ta atılan açılım adımlarının önemli ve ciddi bir statü olduğunu vurgulayarak, Avrupa Birliği yetkililerinin yaptığı “yaptırım” açıklamalarını da değerlendirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borell’in Maraş kararına yönelik yaptırım uygularız açıklamasını eleştiren Hasipoğlu, muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir Taşınmaz Mal Komisyonudur (TMK) neyin yaptırımını uygulayacak AB olarak Kıbrıslı Türklerin hayatına ne kadar dokunuyorlar da yaptırımdan bahsediyor” dedi.

Kapalı Maraş açılımlarının devam edeceğini vurgulayan Hasipoğlu, orada bulunan mülklerle ilgili kararı uluslararası hukukun tanıdığı TMK verecek takas, iade, tazminat şeklinde olacak kaynak da yaratılacak dedi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) adada gözlemci sıfatıyla bulunduğunu hatırlatan Hasipoğlu, Maraş’ın BM kontrolünde olması teklifinin de kabul edilemez olduğunu belirtti. Hasipoğlu, Türk yönetimi altında BM gözetiminde bizler açılımlarımıza ve faaliyetlerimize devam edeceğiz  mesajı verdi.

Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Hasipoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Memur-Sen'den 1 Ağustos mesajı
Memur-Sen'den 1 Ağustos mesajı
Vatandaş isyan etti :"Lefkoşa engelli kaldırım yarışları başlıyor!"
Vatandaş isyan etti :"Lefkoşa engelli kaldırım yarışları başlıyor!"
Üstel: Eylül’de okulların açılmasını öngörüyoruz
Üstel: Eylül’de okulların açılmasını öngörüyoruz
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim