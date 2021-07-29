Hasipoğlu: Bu Kez Federasyoncular Bizimle Hareket Etsin

Çiğdem AYDIN - Özel Haber

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu sol partilere çağrı yaptı. Hasipoğlu, “biz sağ partiler 50 yıldır federasyon görüştük bir sonuç alınmadı gelin bu kez de siz iki devletliliği görüşün birlik olalım” dedi.

Çiğdem Aydın’la günaydın programına katılarak gündemi değerlendiren Hasipoğlu, Kapalı Maraş’ta atılan açılım adımlarının önemli ve ciddi bir statü olduğunu vurgulayarak, Avrupa Birliği yetkililerinin yaptığı “yaptırım” açıklamalarını da değerlendirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borell’in Maraş kararına yönelik yaptırım uygularız açıklamasını eleştiren Hasipoğlu, muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir Taşınmaz Mal Komisyonudur (TMK) neyin yaptırımını uygulayacak AB olarak Kıbrıslı Türklerin hayatına ne kadar dokunuyorlar da yaptırımdan bahsediyor” dedi.

Kapalı Maraş açılımlarının devam edeceğini vurgulayan Hasipoğlu, orada bulunan mülklerle ilgili kararı uluslararası hukukun tanıdığı TMK verecek takas, iade, tazminat şeklinde olacak kaynak da yaratılacak dedi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) adada gözlemci sıfatıyla bulunduğunu hatırlatan Hasipoğlu, Maraş’ın BM kontrolünde olması teklifinin de kabul edilemez olduğunu belirtti. Hasipoğlu, Türk yönetimi altında BM gözetiminde bizler açılımlarımıza ve faaliyetlerimize devam edeceğiz mesajı verdi.