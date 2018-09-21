Hasipoğlu çekildi, Özyurt ve Onalt yarışacak

UBP’de kurultay öncesi örgüt seçimleri devam ederken, Mağusa’da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Oğuzhan Hasipoğlu’nun tek aday olarak seçime gitmesi ve bir milletvekili olarak ilçe başkanlığını sürdürmesi beklenirken, İsmail Özyurt’un adaylığı, dengeleri değiştirdi.

Oğuzhan Hasipoğlu'nun, İsmail Özyurt ile Pazar gün gireceği seçime iki gün kala çekilmesi kafaları karıştırdı.

Kurultay öncesi başkan Hüseyin Özgürgün’e yakınlığı ile bilinen Hasipoğlu’nun adaylıktan çekilmesi, dengeler açısından da büyük önem taşıyor.

Hasipoğlu'nun adaylıktan çekilmesinden sonra ilçe başkanlığı için Hasan Onalt aday oldu.

Milletvekili seçimini kaybeden Onalt, şimdi de ilçe başkanlığı için İsmail Özyurt ile yarışacak.

Görüşüne başvurduğumuz İsmail Özyurt, sadece partisinin adayı olduğunu ve kimsenin adamı olarak anılmak istemediğini belirtti.

Seçim bu Pazar günü gerçekleştirilecek.