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Hasipoğlu: "Cumhurbaşkanı Akıncı kapsamlı çözüm konusunda başarı elde edemedi"

Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kapsamlı çözüm konusunda başarı elde edemediğini savundu.

13 Kasım 2019 Çarşamba 16:14
Hasipoğlu: "Cumhurbaşkanı Akıncı kapsamlı çözüm konusunda başarı elde edemedi"

UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kapsamlı çözüm konusunda başarı elde edemediğini savundu.

Hasipoğlu: "BM’den sürecin çöktüğünü ilan etmesini talep edelim"

Hasipoğlu,  “Cumhurbaşkanlarının bunda bir kabahati yok. Çözümü istemeyen Kıbrıs Rum tarafıdır. Bunu görmeliyiz. Federasyon bir hayaldir. Pembe gözlükleri çıkarıp gerçekçi çözüm modelleri üzerine odaklanmayız” dedi.
Meclisin bu süreçte daha aktif olması gerektiğini belirten Hasipoğlu, “Meclis, Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs konusunda izlediği stratejinin neresinde?

Bir pozisyon ortaya konmadan bizimle de istişare edilmeli. Meclis olarak proaktif olalım. Federasyon olamayacağını tespit edelim, BM’den sürecin çöktüğünü ilan etmesini talep edelim” şeklinde konuştu. 

Cumhurbaşkanı’nın örtülü ödenekle ilgili 4,5 yıldır tek izahat yapılmadığını da belirten Hasipoğlu, “Akıncı’nın Türkiye ile ilişkilerinde de sıkıntı olduğunu” söyledi. 

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Son Güncelleme: 13.11.2019 16:29
Anahtar Kelimeler:
HasipoğluAkıncıHaberKıbrıs
Yorumlar
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Vatandaş 2019-11-13 18:53:38

Senin cehenneme kadar yolun var.Ulan sizin memleketi,halkın menfaatlerini ve geleceğini düşündüğünüz yok..Koltuk kaprisleriniz uğruna yapamayacağınız şey yok..Son zamanlardaki misyonunuz Akıncı'yı karalamak,Akıncı'yı küçük düşürmek,Akıncı'yı zora sokmak önüne engeller koymak..Neden? Çünkü barış istemiyorsunuz,statükonun devamını ve hep mamma/hamma humma istiyorsunuz!Derler ki; Hiçbir şey bilmez, yine de her şeyi bildiğini sanır, böyle biri neden başarılı bir politikacı olmasın? Uydumu bee...

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Macide 2019-11-13 18:57:03

Elin oğlu okur atomu böler, bizimkiler okur milleti böler...

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BM 2019-11-13 16:59:01

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