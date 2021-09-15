Künye
Kıbrıs 28
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü
Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü
Flört aşamasındaki kız arkadaşına cinsel saldırı
Flört aşamasındaki kız arkadaşına cinsel...
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da tespit edildi
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da...
Dayakçı koca tutuksuz yargılanacak
Dayakçı koca tutuksuz yargılanacak
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Ortaköy'de cinsel saldırı!

Hasipoğlu: "Emin adımlarla ilerliyoruz"

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “ UBP’nin Kıbrıs Türk Halkı’nın yaşam kalitesini yükseltmek, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı oluşturmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünyada hak ettiği yere taşımak için çıktığı yolda emin adımlarla ilerlediğini” vurguladı.

15 Eylül 2021 Çarşamba 16:00
53 Okunma
Hasipoğlu: "Emin adımlarla ilerliyoruz"


Hasipoğlu, 22’nci Olağan Kurultay süreci çerçevesinde köy, mahalle, ilçe kongrelerinin yapılmaya başlaması dolayısı ile bir açıklamada bulunarak, “ tüm örgütlere Kıbrıs Türk demokrasisi ve UBP’ye katkılarından dolayı “ teşekkür etti.

Oğuzhan Hasipoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“ Ulusal Birlik Partisi Kıbrıs Türk Halkı’nın özünden çıkmış, tarihi görevi olan bir partidir.

Ulusal Birlik Partisi’nin siyasi varlığı ve mücadelesinin tarihi derinliği vardır.

Bizler, Kıbrıs Türk Halkı bu topraklarda özgür, egemen olarak, demokratik bir ortamda, refah ve güven içinde yaşasın diye varız.

UBP, işte bu anlayışla, Kıbrıs Türk Halkı’nın yaşam kalitesini yükseltmek, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı oluşturmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünyada hak ettiği yere taşımak için çıktığı yolda emin adımlarla ilerliyor.

Var olan projeleri uygulamaya koyarak, yeni ve güçlü projeler hazırlayarak halkımızın yarınlarını daha mutlu kılmak için çalışmalarımız devam ederken 22’nci Olağan Kurultay sürecimiz de başlamış bulunuyor.

Bu süreç içerisinde yer alan köy, mahalle ve ilçe seçimlerimizin yenilenmesi çalışmalarımız üyelerimizin yüksek katılımı , dostluk ve kardeşlik havasında devam etmektedir.

UBP’nin bugün 254 örgütü ile güçlü bir örgütsel yapısı vardır. Her gece 6 ilçemizde toplantılar, seçimler yapılmaktadır. Ben bu vesile ile tüm örgütlerimize Kıbrıs Türk demokrasisi ve UBP’ye katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. 30-31 Ekim 2021 tarihinde 16491 üyemiz ile KKTC’nin en büyük ve köklü partisi olarak kurultayımızı gerçekleştireceğiz.

İçinde bulunduğumuz hafta içerisinde demokrasi yolculuğumuz başlamıştır. Hedefimiz Kurultay sürecini başarıyla tamamlayıp, daha sonra erken genel seçime hazır olmaktır. Bu zorlu süreçte hükümetimiz bir yandan yüz yüze eğtime kesintisiz devam etmek için çaba harcarken, diğer yandan da pandemi ile mücadele etmektedir. Halkımızın da desteğiyle Mutlaka başaracağız. UBP kitabında başarısızlığa yer yoktur.

Kıbrıs Türk Halkı başaramayacağı iddia edilen pek çok şeyi Anavatan Türkiye’nin de büyük desteği ile başarmış ve yok olma noktasından birçok Devlet’ten çok daha ileri noktada bir Devlet sahibi olma noktasına gelmiştir.”


 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı’ndan dev anket
Cumhurbaşkanlığı’ndan dev anket
73'ü yerel 95 pozitif vakaya rastlandı
73'ü yerel 95 pozitif vakaya rastlandı
“Esnaf için bir uyanış olacak!”
“Esnaf için bir uyanış olacak!”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim