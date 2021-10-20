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Hasipoğlu, Ersan Saner’e yapılan saldırıyı kınadı

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner’e sosyal medyada bir video yayınlayarak yapılan saldırıyı kınayarak, polisin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

20 Ekim 2021 Çarşamba 18:52
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Hasipoğlu, Ersan Saner’e yapılan saldırıyı kınadı
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner’e sosyal medyada bir video yayınlayarak yapılan saldırıyı kınayarak, polisi bir an önce harekete geçerek komployu planlayan ve dağıtımını yapan failleri ortaya çıkarmaya davet etti.

Hasipoğlu, “8 Eylül 2021 tarihinde başlayan Kurultay sürecinde üyelerimizin ve halkımızın gösterdiği ilgi ve katılım oldukça yüksektir. Genel Başkanlık seçiminin yapılmasına 10 gün kala gerçekleştirilen bu saldırı UBP’nin kurultayına ve hızlı yükselişine asla engel teşkil etmeyecektir” dedi.

“Partimiz, 30 -31 Ekim tarihlerinde kurultayını gerçekleştirecek ve hemen akabinde birlik beraberlik içinde 2021 yılı sona ermeden de erken seçime gidecektir” diyen Hasipoğlu, şöyle devam etti:

“UBP kurultay süreçlerinde geçmişte de birçok olaylar yaşanmıştır. Ancak UBP her kurultaydan daha da güçlenerek çıkmayı başarmıştır. Bu yüzdendir ki, hiçbir güç, hiçbir siyasi ihtiras ve komplo, UBP’nin başarısını engelleyemeyecek, UBP’liler buna asla izin vermeyecektir.”

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