Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Polis: Kaza günü 139 KM hızla gidiyordu
Polis: Kaza günü 139 KM...
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Flaş Haber
Atama ve Görevden Almalar
Kapat

Hasipoğlu: “Federasyon süreci tüketildi”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Kanal T’de katıldığı televizyon programında Serhat İncirli’nin sorularını yanıtladı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:25
38 Okunma
Hasipoğlu: “Federasyon süreci tüketildi”

GÜNDEM KIBRIS

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Kanal T’de katıldığı televizyon programında Serhat İncirli’nin sorularını yanıtladı.

Cenevre’de gerçekleştirilen gayrı resmi görüşmeyi yorumlayan Hasipoğlu, “Bize göre federasyon süreci tüketildi. Bizzat ben de görüşmelerde yer aldım ve 5 yıl görüştük. O dönemde federasyonu dibine kadar görüştük. Görüşülmeyen hiçbir şey kalmadı. Guterres bizim için bir şanstır, Crans Montana’yı yaşadı. Kapalı kapılar ardında, neler konuşulduğunu çok iyi biliyor. Rum tarafının yaklaşımı bizim, iki egemen eşit devlet istediğimizin en bariz göstergesidir. Federal çözümde bir ortaklık yapılamayacağı bellidir. Bunun tek sorumlusu da Rum tarafıdır. Dolayısıyla biz bu pozisyonu artık ortaya koymak durumundaydık. Zamanlaması da çok iyiydi. BM’de her iki toplumun kırmızı çizgisini biliyor. Masada eşit olan statümüzün, masa dışında da eşit olması gerekmektedir. Bu KKTC’nin tanınması değildir. Adil olalım, makul olalım” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Hasipoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cemaliye Kavani hayatını kaybetti
Cemaliye Kavani hayatını kaybetti
Kamuda ‘yaz mesaisi’ başlıyor
Kamuda ‘yaz mesaisi’ başlıyor
Burslar ne zaman ödeniyor?
Burslar ne zaman ödeniyor?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim