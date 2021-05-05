Hasipoğlu: “Federasyon süreci tüketildi”

GÜNDEM KIBRIS

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Kanal T’de katıldığı televizyon programında Serhat İncirli’nin sorularını yanıtladı.

Cenevre’de gerçekleştirilen gayrı resmi görüşmeyi yorumlayan Hasipoğlu, “Bize göre federasyon süreci tüketildi. Bizzat ben de görüşmelerde yer aldım ve 5 yıl görüştük. O dönemde federasyonu dibine kadar görüştük. Görüşülmeyen hiçbir şey kalmadı. Guterres bizim için bir şanstır, Crans Montana’yı yaşadı. Kapalı kapılar ardında, neler konuşulduğunu çok iyi biliyor. Rum tarafının yaklaşımı bizim, iki egemen eşit devlet istediğimizin en bariz göstergesidir. Federal çözümde bir ortaklık yapılamayacağı bellidir. Bunun tek sorumlusu da Rum tarafıdır. Dolayısıyla biz bu pozisyonu artık ortaya koymak durumundaydık. Zamanlaması da çok iyiydi. BM’de her iki toplumun kırmızı çizgisini biliyor. Masada eşit olan statümüzün, masa dışında da eşit olması gerekmektedir. Bu KKTC’nin tanınması değildir. Adil olalım, makul olalım” dedi.