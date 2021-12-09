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Hasipoğlu: Genç ve kadın adayların yoğun ilgisi var

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimi’nde UBP listesinde olmak için 81 aday adayın yarışacağını açıkladı.

09 Aralık 2021 Perşembe 14:05
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Hasipoğlu: Genç ve kadın adayların yoğun ilgisi var
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimi’nde UBP listesinde olmak için 81 aday adayın yarışacağını bildirdi. Hasipoğlu, aday adaylarının profillerine bakıldığında genç ve kadınların yoğun ilgisinin gözlemlendiğini de ekledi.

Hasipoğlu’nun verdiği bilgiye göre, aday adaylığı başvuru süreci tamamlanan ve aday adaylarının sıra numaraları belirlenen UBP’de, 11 Aralık Cumartesi günü 09.00-21.00 saatleri arasında, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda aday belirleme seçimi yapılacak.

81 aday adayı arasından 40’ının milletvekili adayı olacağı UBP’de 10 kontenjan adayına da yer verilerek 50 kişilik liste tamamlanacak. Kontenjan adaylar ise 11 Aralık’tan sonra açıklanacak.

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