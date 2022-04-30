Hasipoğlu: Görevi başka UBP'li vekile verilmesini kabul etmeyeceğiz

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, MYK toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, hükümet kurma görevinin Genel Başkandan başka bir milletvekiline verilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Hasipoğlu, “UBP’nin 15 bin üyenin oyuyla seçilmiş bir Genel Başkanı vardır. Genel başkanın haricinde başka bir vekile UBP hükümeti kurma görevinin verilmesini kabul etmeyecektir” dedi.

UBP MYK karar metni şu şekilde:

“Koalisyon protokolü, hükümet protokolü, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan Mali İşbirliği Protokolüne rağmen dördüncü bir anlaşma metniyle hükümetten çekilme kararı sorumluluktan kaçmaktır, ciddiyetten uzaktır. UBP olarak ülkenin yaşadığı bu olağanüstü durumda sorumluluktan kaçmadık, kaçmayacağız. UBP ülkemize, halkımıza hizmet hedefi, kurulacak yeni hükümetin oluşumu için parti genel başkanımız Faiz Sucuoğlu’na görev verilmesi konusundaki tavsiye kararı üretmiştir. Nihai kararı Parti Meclisimiz verecektir”