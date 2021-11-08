Hasipoğlu: Güçlü iktidarlara ihtiyaç var

Ülkenin güçlü iktidarlara ihtiyacı olduğunun altını çizen Hasipoğlu, “5 yıl yetkiyi alalım diyoruz. Yapacağımız reformlarla, geçireceğimiz yasalarla, vatandaşın cebine müspet bir etki yapabiliyorsak, 5 yıl daha o yetkiyi alalım. Yapamıyorsak başka güçlü bir iktidar gelsin” dedi.

Mevcut seçim sisteminde de partisinin tek başına iktidara geldiğini hatırlatan Hasipoğlu, “UBP, 2018 seçimlerinde 21 vekil çıkardı. Biraz daha zorlasa, biraz daha çaba sarf etse 25 veya 26’yı bulacaktı” dedi. Partisinin geleceğe dair söz vermek istediğini ifade eden Hasipoğlu, “Güçlü bir şekilde gelip, ülkemizin önünü açmak istiyoruz” dedi.

“REKOR KIRILDI”

Partisinin genel başkanlık seçimine de değinen Hasipoğlu, üyelik sistemine göre oy kullanıldığını anımsattı. Hasipoğlu, “Doğrudan demokrasi anlamında güzel bir şey. Bununla ilgili parti içerisinde tartışmalar başladı. Üye sistemini kaldırmamız doğru değil. 17 bin üyeyi daha da arttırmalıyız” dedi.

UBP genel başkanlık seçiminde 8 bin 700 üyenin oy kullandığını ifade eden Hasipoğlu, bunun bir rekor olduğunu söyledi. Kıbrıs’ta hiçbir genel başkanın bu kadar fazla üyenin oy vermesiyle seçilmediğini dile getiren Hasipoğlu, pandemi, av ve son yaşanan olayların oy kullanan sayısını olumsuz yönde etkilediğini de söyledi. Partisinin iç seçimlerinde elektronik sayımın zamanı geldiğini kaydeden Hasipoğlu, “Dilerim bu son elle saydığımız oylamamız olur” dedi.

“BM, STATÜKONUN SİMGESİ HALİNE GELDİ”

Kıbrıs sorunuyla ilgili de konuşan Hasipoğlu, BM’nin Kıbrıs’ta 57 yılını doldurduğunu söyledi. Hasipoğlu, “BM statükonun simgesi haline geldi” dedi. BM’nin Kıbrıs’ta barışı sağlamak gibi misyon ve vizyonu olmadığını belirten Hasipoğlu, “1974 Mutlu Barış Harekatı ile zaten barış geldi” dedi. BM’nin yetkisi ara bölgede diyen Hasipoğlu, BM’nin her 6 ayda bir görev süresinin yenilendiği ve maaşının 3’te 1’inin ise Güney Kıbrıs’ın verdiğini de hatırlattı.

Kaynak : Kıbrıs Postası