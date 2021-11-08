Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
Ölümlü trafik kazası!
Ölümlü trafik kazası!
3 gün daha poliste tutuklu kalacak
3 gün daha poliste tutuklu...
Milyonluk uyuşturucuyla yakalandılar!
Milyonluk uyuşturucuyla yakalandılar!
Hücreden kaçtı!
Hücreden kaçtı!
banner107

Hasipoğlu: Güçlü iktidarlara ihtiyaç var

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de yayınlanan 'Manşet+' programına konuk olarak, açıklamalarda bulundu.

08 Kasım 2021 Pazartesi 11:52
37 Okunma
Hasipoğlu: Güçlü iktidarlara ihtiyaç var
banner108

Ülkenin güçlü iktidarlara ihtiyacı olduğunun altını çizen Hasipoğlu, “5 yıl yetkiyi alalım diyoruz. Yapacağımız reformlarla, geçireceğimiz yasalarla, vatandaşın cebine müspet bir etki yapabiliyorsak, 5 yıl daha o yetkiyi alalım. Yapamıyorsak başka güçlü bir iktidar gelsin” dedi.

Mevcut seçim sisteminde de partisinin tek başına iktidara geldiğini hatırlatan Hasipoğlu, “UBP, 2018 seçimlerinde 21 vekil çıkardı. Biraz daha zorlasa, biraz daha çaba sarf etse 25 veya 26’yı bulacaktı” dedi. Partisinin geleceğe dair söz vermek istediğini ifade eden Hasipoğlu, “Güçlü bir şekilde gelip, ülkemizin önünü açmak istiyoruz” dedi.

“REKOR KIRILDI”

Partisinin genel başkanlık seçimine de değinen Hasipoğlu, üyelik sistemine göre oy kullanıldığını anımsattı. Hasipoğlu, “Doğrudan demokrasi anlamında güzel bir şey. Bununla ilgili parti içerisinde tartışmalar başladı. Üye sistemini kaldırmamız doğru değil. 17 bin üyeyi daha da arttırmalıyız” dedi.

UBP genel başkanlık seçiminde 8 bin 700 üyenin oy kullandığını ifade eden Hasipoğlu, bunun bir rekor olduğunu söyledi. Kıbrıs’ta hiçbir genel başkanın bu kadar fazla üyenin oy vermesiyle seçilmediğini dile getiren Hasipoğlu, pandemi, av ve son yaşanan olayların oy kullanan sayısını olumsuz yönde etkilediğini de söyledi. Partisinin iç seçimlerinde elektronik sayımın zamanı geldiğini kaydeden Hasipoğlu, “Dilerim bu son elle saydığımız oylamamız olur” dedi.

“BM, STATÜKONUN SİMGESİ HALİNE GELDİ”

Kıbrıs sorunuyla ilgili de konuşan Hasipoğlu, BM’nin Kıbrıs’ta 57 yılını doldurduğunu söyledi. Hasipoğlu, “BM statükonun simgesi haline geldi” dedi. BM’nin Kıbrıs’ta barışı sağlamak gibi misyon ve vizyonu olmadığını belirten Hasipoğlu, “1974 Mutlu Barış Harekatı ile zaten barış geldi” dedi. BM’nin yetkisi ara bölgede diyen Hasipoğlu, BM’nin her 6 ayda bir görev süresinin yenilendiği ve maaşının 3’te 1’inin ise Güney Kıbrıs’ın verdiğini de hatırlattı.

Kaynak : Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Hasipoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
sucuoğlu: “Öncelikli hedefimiz 2022 Mali Yılı Bütçesi'nin yasallaşması”
sucuoğlu: “Öncelikli hedefimiz 2022 Mali Yılı Bütçesi'nin yasallaşması”
Danışma Kurulu yeniden toplandı
Danışma Kurulu yeniden toplandı
41 yaşında hayatını kaybetti!
41 yaşında hayatını kaybetti!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim