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Hasipoğlu: Haklı mücadelemizi daha çok anlatacağız

UBP, AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi, Lefkoşa Concorde Hotel’de Ortak Basın Toplantısı düzenliyor...

19 Aralık 2022 Pazartesi 12:35
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Hasipoğlu: Haklı mücadelemizi daha çok anlatacağız



-CANLI AKTARIM

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'nun basın toplantısındaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

-Biz artık egemenliğimiz diyoruz, eşit statü istiyoruz ve ambargoların kalkmasını talep ediyoruz.
-Bu tarihi bir toplantı. Siyasi partiler nezdinde, başkan vekillerini ilke kez bu şekilde ağırladık. 
-Bu mücadelemiz için başlangıç noktası. Bundan sonra daha sık bir araya gelip, haklı mücadelemizi daha çok anlatacağız.
-3 devlet, bir millet esasında yolumuza devam edip, kardeşlik ilişkilerimizi sürdüreceğiz.

Son Güncelleme: 19.12.2022 13:47
Anahtar Kelimeler:
UBPAK PartiYeni Azerbaycan PartisiOğuzhan Hasipoğlu
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