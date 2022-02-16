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Hasipoğlu: Henüz hiçbir partiyle tam bir uzlaşı yok

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, hükümet kurma çalışmaları kapsamında gün içinde ikinci tur görüşmelerin programının belli olacağını, henüz hiçbir partiyle tam bir uzlaşı sağlanamadığını açıkladı.

16 Şubat 2022 Çarşamba 12:10
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Hasipoğlu: Henüz hiçbir partiyle tam bir uzlaşı yok
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Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Hasipoğlu, kendi içlerinde toplantı yapacaklarını ifade ederek, “Gün içerisinde ikinci tur görüşmelerin programı belli olacak” dedi.

“TAM BİR UZLAŞI YOK, HİÇBİR PARTİYLE…”

“Günün sonunda biz artık koalisyon ortaklığının detaylarına ve bakanlıklar konusundaki müzakere aşamasına geçeceğiz” diye konuşan Hasipoğlu, “Henüz hiçbir partiyle nihai olarak uzlaştığımız bir durum yok. Tam bir uzlaşı yok, hiçbir partiyle…” ifadelerini kullandı.

“GÖRÜŞMELER IŞIĞINDA BELLİ PARTİ VEYA PARTİLERE YOĞUNLAŞACAĞIZ”

Oğuzhan Hasipoğlu, bu hafta içinde yapacakları görüşmeler ışığında belli parti veya partilere yoğunlaşacaklarını kaydetti.

Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) heyeti, hükümet kurma çalışmaları kapsamında geçen hafta Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Demokrat Parti (DP), Halkın Partisi (HP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile görüşmüştü.

CTP, daha sonra yazılı olarak önerilerini UBP’ye iletmişti. UBP’nin de, CTP’ye yazılı olarak gün içerisinde yanıt vermesi bekleniyor.

23 Ocak’ta yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinin ardından 7 Şubat’ta Meclis’te ant içme töreni yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törenin ardından 8 Şubat Salı günü seçimden 24 milletvekiliyle birinci parti çıkan UBP’nin Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na hükümet kurma görevini vermişti.

Yeni dönemde Meclis’te 24 UBP, 18 CTP, 3 HP, 3 DP ve 2 YDP milletvekili bulunuyor.

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