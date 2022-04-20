Hasipoğlu: Hükümet kurma çalışmalarına efor harcamayacağız

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu BRT’ye yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın hükümetin istifasını taktir etmesiyle birlikte bundan sonraki süreci değerlendirmek üzere MYK’yı topladıklarını ve toplantıda bundan sonra atılacak adımların belirleneceğini söyledi…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu aşamadan sonra Anayasa gereği hükümeti kurabilecek birine hükümet kurma görevi vereceğini anımsatan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı‘nın yarın hükümeti kurma görevini vereceğini ve 15 gün dolmadan sürecin tamamlanacağını vurguladı…

Hasipoğlu, önceliklerinin halka hizmet ve reformların gerçekleşmesi olduğunu kaydederek, ilk nazarda mevcut hükümetin bunları yapmak için kolları sıvadığını ancak kararı verecek olanın da yetkili organlar olduğunu kaydetti.

Görevi alır almaz görüşmelere başlayacaklarını da kaydeden Hasipoğlu, Sunat Atun ile ilgili olarak da, kabinede bir uyumsuzluk söz konusu olduğunu anımsattı, partide yeniden bir hükümet kurma çalışması içine girileceğinden bir sıkıntı oluştuğuna işaret etti…

Oğuzhan Hasipoğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun hakkında da konuşarak, “Şu an disiplinle ilgili herhangi bir durum söz konusu değildir. Kabinede uyumsuzluk söz konusu oldu, ancak parti içerisinde bir disiplin kurulu oluşmuş değil” şeklinde konuştu.

Yaptığı bir açıklamada da yeni hükümet kurulana kadar eski hükümetin görevine devam edeceğini kaydeden Hasipoğlu, “ Sayın başbakan da ifade etti bizim kaybedecek bir zamanımız yok süreç bu şekilde evrildi eğer Ulusal Birlik Partisi’ne bu görev verilecekse bir an önce bu süreci başlatıp hızlı bir şekilde sonlandırmak istiyoruz” dedi.