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Hasipoğlu: İmar planının son hali, Belediye Meclislerinden onay yoksa Birleşik Kurul’da onaylanamaz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Gazi Mağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı’nın Belediye Meclislerinin onayı alınmadan Birleşik Kurul’da onaylanamayacağını belitti.

03 Ocak 2020 Cuma 17:34
Hasipoğlu: İmar planının son hali, Belediye Meclislerinden onay yoksa Birleşik Kurul’da onaylanamaz

Hasipoğlu yaptığı yazılı açıklamada, imar planı konusunda hukuki değerlendirmelerde bulundu. İçişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin 31 Aralık tarihli açıklamasına değinen Hasipoğlu, Birleşik Kurul’da onaylanarak yürürlüğe girdiği ifade edilen planın belediye meclislerince reddedildiğine işaret etti.

Oğuzhan Hasipoğlu şöyle devam etti:

“En son hali ise 30 Aralık tarihinde Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında, belediye başkanlarının da hazır olduğu toplantıda onaylandığı, İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Gündemde değiştirilmiş şekliyle yeni bir imar planı var. 55-89 sayılı İmar Yasası’nın 15- 2a maddesine göre Birleşik Kurula sunulan plan tasarısının veya değişiklik önerisinin sonuçlandırılabilmesi için Belediye Meclisleri ve Kaymakamlıkça karara bağlanır ifadesi vardır. Planın son hali 30 Aralık gecesi belediye başkanlarının da hazır bulunduğu Bakanlar Kurulu toplantısında şekillendiğine göre, aynı anda her üç belediye meclisinin, değiştirilmiş şekliyle planı görüp, onay vermeleri imkan dahilinde değildir. 30 Aralık tarihli planın son haline eğer belediye meclislerinin bir karar üreterek, onay kararı yoksa, naçizane düşüncem, 31 Aralık tarihli yazı yok hükmündedir.”

(BRT/TAK)

Anahtar Kelimeler:
Hasipoğlu
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