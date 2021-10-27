Hasipoğlu: "Kimse yaşanan son gelişmelere bakarak UBP ile ilgili yanlış çıkarımlarda bulunmasın"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 30-31 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan 22’nci Olağan Kurultay’a ilişkin açıklama yaptı.

Hasipoğlu, “Ulusal Birlik Partisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasında, gelişmesinde ve kalkınmasında, anavatan Türkiye ile birlikte yakın çalışma ilkesi ile bu ülkenin ve Kıbrıs'taki milli davamızın başarılı bir şekilde sürdürülmesinin önemli siyasi bir partidir” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, kurultaya yönelik hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını da belirterek, “Kimse yaşanan son gelişmelere bakarak UBP ile ilgili yanlış çıkarımlarda bulunmasın. UBP büyük bir kitle partisidir. Partimiz zaman zaman sorunlar yaşasa da her zaman bu sorunların altından sağduyu ile kalkmış ve halka iktidar olarak hizmete devam etmiştir. Yine öyle olacaktır. Üyemizin seçtiği genel başkan ve parti meclisi üyelerimizle güçlü bir biçimde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“22’nci Olağan Kurultayımız en demokratik bir şekilde sonuçlanacak ve kazanan aday etrafında birleşilerek tek başına iktidar yürüyüşüne devam edilecektir” diyen Hasipoğlu, kurultay gündemini de paylaştı.

UBP’nin 22’nci Olağan Kurultayı’nın gündemi şöyle:

Başlangıç: 30 Ekim 2021 Cumartesi –Saat 9.00 (Tüzük gereği ilk nisap yoklaması yapılacak, yoksa Kurultay bir saat ertelenecek ve saat 10.00’da başlayacaktır.)

Bitiş: 31 Ekim Pazar-Saat 18.00

Yer: Lefkoşa Atatürk Spor Salonu

GÜNDEM VE AKIŞ:

Nisap yoklamasının Genel Sekreter tarafından yapılması

Başkanlık Divanı’nın oluşturulması

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk Halkı’nın Varoluş Mücadelesi Lideri Doktor Fazıl Küçük, merhum Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanları, şehitler huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi.

UBP Genel Başkanı’nın konuşması

Gelen mesajların okunması

Gelen Konuklara söz verilmesi

Parti faaliyet raporunun Genel Sekreter tarafından sunulması

Parti mali raporunun Sayman tarafından sunulması

Kurultay için hazırlanan karar tasarılarının Genel Sekreter tarafından sunulması

Seçimler;

a.Genel Başkanlık seçimi

b.Parti Meclisi üyeliği seçimi

c.Yüksek Disiplin Kurulu seçimi (tamamlanmıştır)

d.Denetleme Kurulu seçimi (tamamlanmıştır)

Seçimler için oylamanın başlayacağı ve biteceği saatler Cumartesi günü için 13.00-21.00 arası, Pazar günü için ise 09-18.00 arası olarak öngörülmüştür.

Cumartesi oyalamaya ara verildikten sonra o saate kadar kullanılan oylar Divan Başkanlığı’nın saptayacağı çerçevede emniyete alınacaktır.”