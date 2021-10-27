Künye
Kıbrıs 26
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
Lefkoşa'da cinsel istismar!
Lefkoşa'da cinsel istismar!
Sarhoş adamın çıplak fotoğraflarını çekmiş
Sarhoş adamın çıplak fotoğraflarını çekmiş
banner107
Flaş Haber
Lokmacı Kapısı kapanıyor!
Kapat

Hasipoğlu: "Kimse yaşanan son gelişmelere bakarak UBP ile ilgili yanlış çıkarımlarda bulunmasın"

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, kimsenin yaşanan son gelişmelere bakarak UBP'yle ilgili yanlış çıkarımlarda bulunmaması gerektiğini vurguladı.

27 Ekim 2021 Çarşamba 19:05
17 Okunma
Hasipoğlu: "Kimse yaşanan son gelişmelere bakarak UBP ile ilgili yanlış çıkarımlarda bulunmasın"
banner108

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 30-31 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan 22’nci Olağan Kurultay’a ilişkin açıklama yaptı.

Hasipoğlu, “Ulusal Birlik Partisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasında, gelişmesinde ve kalkınmasında, anavatan Türkiye ile birlikte yakın çalışma ilkesi ile bu ülkenin ve Kıbrıs'taki milli davamızın başarılı bir şekilde sürdürülmesinin önemli siyasi bir partidir” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, kurultaya yönelik hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını da belirterek, “Kimse yaşanan son gelişmelere bakarak UBP ile ilgili yanlış çıkarımlarda bulunmasın. UBP büyük bir kitle partisidir. Partimiz zaman zaman sorunlar yaşasa da her zaman bu sorunların altından sağduyu ile kalkmış ve halka iktidar olarak hizmete devam etmiştir. Yine öyle olacaktır. Üyemizin seçtiği genel başkan ve parti meclisi üyelerimizle güçlü bir biçimde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“22’nci Olağan Kurultayımız en demokratik bir şekilde sonuçlanacak ve kazanan aday etrafında birleşilerek tek başına iktidar yürüyüşüne devam edilecektir” diyen Hasipoğlu, kurultay gündemini de paylaştı.

UBP’nin 22’nci Olağan Kurultayı’nın gündemi şöyle:

Başlangıç: 30 Ekim 2021 Cumartesi –Saat 9.00 (Tüzük gereği ilk nisap yoklaması yapılacak, yoksa Kurultay bir saat ertelenecek ve saat 10.00’da başlayacaktır.)

Bitiş: 31 Ekim Pazar-Saat 18.00

Yer: Lefkoşa Atatürk Spor Salonu

GÜNDEM VE AKIŞ:

Nisap yoklamasının Genel Sekreter tarafından yapılması

Başkanlık Divanı’nın oluşturulması

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk Halkı’nın Varoluş Mücadelesi Lideri Doktor Fazıl Küçük, merhum Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanları, şehitler huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi.

UBP Genel Başkanı’nın konuşması

Gelen mesajların okunması

Gelen Konuklara söz verilmesi

Parti faaliyet raporunun Genel Sekreter tarafından sunulması

Parti mali raporunun Sayman tarafından sunulması

Kurultay için hazırlanan karar tasarılarının Genel Sekreter tarafından sunulması

Seçimler;

a.Genel Başkanlık seçimi

b.Parti Meclisi üyeliği seçimi

c.Yüksek Disiplin Kurulu seçimi (tamamlanmıştır)

d.Denetleme Kurulu seçimi (tamamlanmıştır)

Seçimler için oylamanın başlayacağı ve biteceği saatler Cumartesi günü için 13.00-21.00 arası, Pazar günü için ise 09-18.00 arası olarak öngörülmüştür.

Cumartesi oyalamaya ara verildikten sonra o saate kadar kullanılan oylar Divan Başkanlığı’nın saptayacağı çerçevede emniyete alınacaktır.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar'a Gaziantep'te 'fahri doktora' unvanı verildi
Tatar'a Gaziantep'te 'fahri doktora' unvanı verildi
Kınama.. Büsküvütçü'nün adamları gazeteciyi darp etti!
Kınama.. Büsküvütçü'nün adamları gazeteciyi darp etti!
75'i yerel, 109 pozitif vakaya rastlandı
75'i yerel, 109 pozitif vakaya rastlandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim