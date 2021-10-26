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Hasipoğlu: “Kurultayımız 30-31 Ekim'de gerçekleştirilecek”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı kura çekimi bugün yapılıyor. 

26 Ekim 2021 Salı 10:32
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Hasipoğlu: “Kurultayımız 30-31 Ekim'de gerçekleştirilecek”
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4 adayın yarışacağı kurultayda, genel başkan adaylarının oy pusulasında yer alacağı sırayı belirleyecek kura çekimi 11.30’da yapılacak. 
Türk Ajansı Kıbrıs’a konuşan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP 22. Olağan Genel Kurultayın 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceğini vurguladı. 
Hasipoğlu, kura çekiminin bugün 11.30’da UBP’de yapılacağını ifade ederek, kura çekiminin ve toplantının tamamlanmasının ardından kurultay programı ile oy kullanma saatlerinin belirleneceğini ve kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. 

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiKurultayKura çekimi
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