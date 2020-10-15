Hasipoğlu: "Maraş adımıyla Kıbrıs meselesinde paradigma değişikliğine gidildi"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KIBRISLI RUMLAR YÖNETİM TARAFINDAN KANDIRILDIĞININ FARKINDA"

UBP’li Hasipoğlu, Maraş’ın kıyı şeridinin açılması kararıyla Kıbrıs meselesinin yeni bir boyut kazandığına işaret ederek, “Paradigma değişikliğine gidiyoruz. Çünkü Maraş hep müzakere masasında Rum tarafına verilecek bir bölge olarak kaldı. Ancak tüm önerilerimizi reddettiler. Ve şimdi kendi vatandaşları Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuruyor. Bizim yönetimimiz altında Maraş’ta yaşamayı tercih edecekler. Kendi yönetimleri tarafından yıllardır kandırıldıklarına inanıyorlar. Maraş insanı özlemle dönmek istiyor” diye konuştu.

'Federasyona dayalı çözümüne ulaşacağız’ beklentisiyle daha fazla hayal içinde yaşamak istemediklerini dile getiren Hasipoğlu, “Federasyona dayalı bir çözümün olmayacağını artık anlatmamız lazım. Rumlar bu statükodan menfaat elde ediyor. Oyalama taktiği izliyorlar” dedi.

"MÜZAKERE MASASINA HAPSEDECEK DIŞ POLİTİKA ANLAYIŞINDAN UZAK DURULMALI"

BM parametrelerini Kıbrıslı Rumların farklı anladığını söyleyen Hasipoğlu, “Artık masada sonuç istediğimizi BM’den talep etmemiz, bir tespit yapmasını istememiz lazım. BM federasyon sürecinin sona erdiğini artık ilan etsin. 50 yıllık müzakere sürecinden sonra egemen eşit iki devlet modelini konuşabilmeliyiz” diye konuştu.

Kıbrıs Türkünü müzakere masasına hapsedecek bir dış politika anlayışının yürütülmemesi gerektiğini dile getiren Hasipoğlu, “Akıncı ‘tek yol federasyon, iki devletlilik hayal’ diyor. Bu söylemler Rum Lider Anastasiadis’e bizim çaresiz olduğumuzu anlatıyor” dedi.

Verilen onca tavize rağmen bir çözüme ulaşılamadığının altını çizen Hasipoğlu, artık masada alternatiflerin konuşulması gerektiğini dile getirdi.

"KIBRIS SORUNUNDA YOL HARİTASINI BELİRLEYECEK GEMİNİN KAPTANINI SEÇİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı seçiminin aslında dış politikadaki geminin seferini belirleyeceğini ifade eden Hasipoğlu, “Kıbrıs konusunda yol haritasını belirleyecek geminin kaptanı seçiyoruz” ifadelerini kullandı.

CTP’nin Akıncı’ya destek vermesi nedeniyle “kağıt üstünde matematiksel olarak Akıncı kazanır” gibi değerlendirmeler hakkında konuşan Hasipoğlu şunları söyledi:

“Kağıt üstünde koyacak olursanız CTP yüzde 21 gibi bir oran aldı. Akıncı’nın kendi oylarıyla birlikte yüzde 50’yi bulur. Ancak kağıt üzerindeki rakamlar olmayacak. Bir partinin açıklamasıyla taban birebir uyuşma olmaz. Partilerin kararından ziyade yüzde 48’e yakın sandığa gitmeyenlerin oyu önemlidir. UBP esas olarak sandığa gitmeyenler için iyi bir çalışma yürütmüştür. Tek alternatif federasyon demeyen, farklı alternatiflerin masaya gelmesi gerektiğini düşünen, Türkiye ile barış dilini kullanabilen sayın Tatar’ın seçilmesi gerekir diye düşünüyoruz.”

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