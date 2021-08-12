Hasipoğlu: Maraş'la ilgili doğru yoldayız

Hasipoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

“Kapalı Maraş’ın yüzde 3 buçukluk bir kısmının askeri bölge olmaktan çıkarılması kararımızın ne kadar doğru olduğu her geçen gün kendini biraz daha fazla gösteriyor.

Güney Kıbrıs’taki birçok eski Maraş sakini artık bizim attığımız adımları doğru buluyor ve Rum yönetiminin Kıbrıs konusundaki uzlaşmaz tutumu ile Maraş politikasını eleştiriyor.

Nitekim Rum lider Anastasiadis Derinya”da katıldığı bir toplantıda eski Mağusa ve Maraş sakinlerinin ağır eleştirileri ile karşı karşıya kalmıştır.

Maraş açılımı ile sadece Kıbrıs meselesine yeni bir boyut kazandırıp, ezberleri bozmakla kalmadık, Güney Kıbrıs yönetimini de sorgulanır hale getirdik.

Maraş açılımı sonucunda bizim yönetimimize gelmek isteyen ve TMK başvuran Kıbrıslı Rumlar olduğunu görüyoruz. Biz açılım kararını alırken, meseleyi sadece siyasi olarak düşünmedik, meselenin insani boyutu da vardır, yıllardır hayat bulmayı bekleyen bir hayalet şehir vardır. Artık bu bölgeyi ülkemiz ekonomisine ve turizmine kazandırmak istiyoruz.

Maraş’a gelip yaşamak isteyen Kıbrıslı Rumlar ve yabancılar artık kendi yönetimlerinde bu bölgede yaşamayı unutsunlar. Geçmiş müzakere süreçlerinde Biz tam sekiz kez bu bölgeyi Rum yönetimine iadesini önerdik. Karşılığında izolasyonların ve ambargoların kalkmasını talep ettik, yönetimi paylaşmalarını talep ettik, hepsini Rum yönetimi reddetti.

Bu vakitten sonra onlar Maraş ve Güzelyurt için sadece hayali belediye başkanı seçebilirler. Biz ise artık hayalet şehir değil, gerçek bir yaşam yaratıyoruz.

Dolayısı ile Cumhurbaşkanlığımız, Hükümetimiz ve UBP doğru yoldadır ve hep birlikte, Anavatan Türkiye’nin de tam desteği ile içimizden çıkan kimi çatlak seslere rağmen bu doğru yolda devam edeceğiz.”