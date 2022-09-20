Hasipoğlu'ndan ABD'nin kararına tepki!

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu yaptığı yazılı açıklamada, ABD yönetimi tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne silah ambargosunun kaldırılması ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

Hasipoğlu, bunun adada Rum tarafının daha da silahlanmasına sebep olacağını söyledi.

Türkiye’nin garantörlüğünün önemine işaret eden Hasipoğlu, “Bu durum bir kez daha bize; bölgedeki ve adadaki meşru hak ve çıkarlarımızı korumak için Garanti Anlaşması ile temin edilen Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamının hiçbir koşulda tartışılması bile söz konusu olamayacağını göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Söz konusu kararın adadaki iki taraflı eşitlik ilkesiyle çeliştiğini ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacağını belirten Hasipoğlu, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları da olumsuz etkileyeceğini söyledi.

“Zaten silahlanmaya meyilli olan Rum tarafının daha da silahlanmasına sebep olacak ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara zarar verecektir” diyen Hasipoğlu, uluslararası siyasetin çıkarlar üzerine kurulu olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Hasipoğlu, şöyle devam etti:

“Elbet bu karardan ötürü sadece ülkemizin rahatsız olmadığı bir gerçekliktir. Yeni dış politikamız olan eşit egemenlik ve uluslarası eşit statümüzü gerçekleştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”