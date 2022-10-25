Hasipoğlu'ndan aday açıklaması

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 25 Aralık’ta yapılacak olan yerel seçimlere 18 belediye gidileceği kararından sonra BRT'de 17. Saat' programına katılarak yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hasipoğlu, yerel yönetimlerde reform işleyişinin 18 belediyenin kabul görmesi ile büyük ölçüde netlik kazandığını söyleyerek, "Bu saatten sonra geriye kalan tek yasa 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’dır. Bu da kısmetse bu ay içerisinde Meclis Genel Kurulu'na geleceğini düşünmekteyim" dedi.

“KASIM AYI BAŞI İTİBARİYLE 18 ADAYIMIZI BELİRLEMEK İSTİYORUZ"

Hasipoğlu, UBP'nin 18 belediyede belediye başkan adaylarını bu ay içerisinde açıklama hedefinde olduğunu belirterek, “Hedefimiz ay bitmeden tüm adaylarımızı açıklamaktır. Çünkü artık çok da bir zaman kalmadı. Kasım ayı başı itibari ile biz 18 adayımızı belirlemek istiyoruz" dedi.

Hükümetin yerel seçimlerde ortak aday çıkarma konusunda gelinen aşamanın ne olduğuna ilişkin bir soruya da da Hasipoğlu, "Hükümet ortaklarının ortak aday çıkarma çalışmaları devam ediyor. Bazı bölgelerde koalisyon ortaklığı iş birliğine girilecektir. Bu nettir. Kesindir. Ama tam nihayete ermedi. Bu çalışmalar devam ediyor” dedi.

UBP'nin biri bağımsız 7 belediye başkan adayını açıklaması ile geri kalan 11 bölgedeki belediye başkanlığı için koalisyon ortaklarının bağımsız bir adayı da destekleyebileceğini söyleyen Hasipoğlu, "Koalisyon ortaklarımız da aday çıkarabilir, Bu konuda Genel Başkanımızın, Başbakanımızın görüşmeleri devam ediyor" dedi.

Oğuzhan Hasipoglu, UBP yetkili kurullarının bu hafta içerisinde toplanarak çalışmalarını netleştireceğini ifade etti.

Hasipoğlu, "Parti yetki kurullarımız, MYK toplayıp, grubumuzu toplayıp en son olarak da Parti Meclisi’ni toplayıp bu hafta içinde bütün bu toplantıları gerçekleştirdikten sonra da diğer büyük aday tanıtım şölenimiz de belli olacak" dedi.

Lapta, Güney Mesarya, Kuzey Mesarya ve Dipkarpaz'da birden fazla aday adayları olduğuna da işaret eden Hasipoğlu, "Hedefimiz her bölgeden tek adayın çıkması ve kazanacak aday olmasıdır. Sloganımız tek aday ve kazanacak adaydır. Burada artik yetkill organlarımız adayı belirledikten sonra UBP'den başka aday çıkması mümkün değil. Başka adayın da bağımsız çıkması partimiz tarafindan tasvip edilmeyecektir" dedi.