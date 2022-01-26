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Hasipoğlu'ndan hükümet mesajı

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de katıldığı programda seçim sonuçları ve hükümet kurma çalışmalarını değerlendirdi.

26 Ocak 2022 Çarşamba 11:37
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Hasipoğlu'ndan hükümet mesajı
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Seçimde başarılı olunduğunu ve UBP’nin zaferle çıktığını ifade eden Hasipoğlu, “ülkenin içinde bulunduğu zor koşullarda halkımız bizi umut olarak görüyorsa bu bizim için büyük bir mutluluktuır” dedi.

Hasipoğlu, seçimde halkın UBP’ye iktidar, CTP’ye ise muhalefet görevi verdiğine işaret ederek, sorumluluklarının bilinciyle hareket ederek hükümet kurma çalışmalarını bir an önce tamamlayacaklarını söyledi.

Güçlü bir iktidar yaratmak açısından her olasılığın ve modelin masada olduğunu ifade eden Hasipoğlu, “illa ikili olacak diye bir durum yok, üçlü de olabilir. Bana göre her türlü alternatifin masada olması gerekir” dedi.

Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın gayrı resmi de olsa partilerle ilk teması gerçekleştirmesinin doğru bir adım olduğunun altını çizerek, meclisteki yemin törenine kadar geçecek olan süreyi iyi değerlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

“Hangi partiyle el skışacaksak o partiyle anlaşmamızı yapıp, protokolümüzü yapıp Meclis açıldıktan hemen sonra hükümeti oluşturmak istiyoruz” diyen Hasipoğlu, ülke sorunlarının çözümü noktasında kaybedilecek zaman bulunmadığını vurguladı.

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