Hasipoğlu'ndan Kadın Hakları Günü mesajı...

Hasipoğlu, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve 5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Hasipoğlu mesajında, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin akıl ve bilimi temel alarak vatandaşlarını çağdaş dünyanın değerleriyle buluşturduğunu, toplumsal yaşamın her alanında muasır medeniyetler seviyesinin üstüne ulaşmak için köklü değişiklikler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Bu süreçte Türk kadınının toplumsal konumunun yükseltilmesinin sağlandığını ifade eden Hasipoğlu, “Tüm dünyada kadınların daha insanca yaşama isteğini dile getirdikleri bir mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanan bugün, kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konuda bir farkındalık yaratılması ve çözümler bulunması yolunda büyük önem taşımaktadır” dedi.

Kadınların aile kurumunun temel taşı olduğunun unutulmaması gerektiğini dile getiren Hasipoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Fedakarlığı, sevgisi, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle her zaman ailesine ve topluma önemli katkılar sunan kadınlarımızı, hayatın her alanında etkin bir şekilde görmek bizleri sevindirmektedir.

25 Aralık günü yapılacak olan yerel seçimlerde, sadece partimizden değil diğer tüm siyasi partilerden kadınlarımızı da ön saflarda görmek bizler için ayrı bir mutluluktur.

Bu vesile ile seçimlerde aday olan tüm belediye başkan ve meclis üyesi adaylarına başarılar diler, bir 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde daha hayatın her alanında ortaya koydukları emeklerinden ve fedakârlıklarından dolayı tüm kadınlarımıza teşekkür ederim”.