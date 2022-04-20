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Hasipoğlu'ndan olay açıklama!

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Atun'a seslendi....

20 Nisan 2022 Çarşamba 15:37
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Hasipoğlu'ndan olay açıklama!

ÖZEL HABER

Son dakika haberi! Hasipoğlu, Gündem Kıbrıs -  Ses Kıbrıs yayınında konuştu. Gelinen aşamayı değerlendiren Hasipoğlu şunları söyledi:

Böyle bir durum olmasını istemezdik. İstenmeyen gelişmeler. UBP her zaman dim dik ayakta. Dün akşam da bunu gösterdi. Başbakan’a tam desteğimiz var. Tatar’ın vereceği karara göre biz de artık hareket edeceğiz. Hükümet oluşumuyla ilgili zaman kaybetmek istemiyoruz. Bu bir gerçek. Umarım en pratik şekilde bu kriz aşılır. Kaybedecek zaman yok.

Hükümetin istifası kabul edilirse, hükümeti kurma görevi tekrardan Sucuoğlu’na verilebilir. Eğer hükümet erken kurulabilirse kurulur ama yine de zaman kaybederiz.

Atun’un istifa etmemesi… ‘Olay özveri olayıdır”

Burada olay özveri olayıdır. Ben hiçbir zaman kriz yaratmak istemedim. Hep uzlaşıdan yana oldum. Siyaset uzlaşma sanatıdır. Ama bu benim düşüncem. Bu Başbakan’ın takdiri. Atayan da o görevden alan da o. Günün sonunda takımın kaptanı seni oyundan çıkarmak istiyorsa buna saygı gösterilmeli”

Son Güncelleme: 20.04.2022 15:56
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