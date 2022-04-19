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Hasipoğlu: Olağanüstü bir durum oluştu, şu anda bir hükümet krizi var!

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “Olağanüstü bir durum oluştu, şu anda bir hükümet krizi var. Cumhurbaşkanının verdiği kararın ardından yol haritası belirlenecek” dedi.

19 Nisan 2022 Salı 22:29
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Hasipoğlu: Olağanüstü bir durum oluştu, şu anda bir hükümet krizi var!

Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun hükümetin istifasını sunmasının ardından UBP'de hareketli saatler yaşanıyor.

Milletvekilleri ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri UBP Genel Merkezi’nde acil bir toplantıya çağırıldı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Gıynık Web TV’nin canlı yayınına katılarak, açıklamalarda bulundu.

Hasipoğlu, “Olağanüstü bir durum oluştu, şu anda bir hükümet krizi var. Cumhurbaşkanının verdiği kararın ardından yol haritası belirlenecek” dedi.

Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) toplantıya çağırıldığını aktaran Hasipoğlu, “Alternatifleri değerlendireceğiz. Önceliğimiz bu sürecin uzun sürmemesidir. Bu bir hükümet krizidir ama aynı zamanda UBP’nin iç meselesidir. Bu süreci çok hızlı atlatmalıyız. UBP tecbrübesiyle bu süreci de atlatacaktır” ifadelerini kullandı.

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