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Hasipoğlu: Parti içinde de ciddi bir reform sürecine gireceğiz

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “Bütçeden sonra parti içinde de ciddi bir reform sürecine gireceğiz." dedi.

26 Aralık 2022 Pazartesi 20:04
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Hasipoğlu: Parti içinde de ciddi bir reform sürecine gireceğiz



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa canlı bağlantı ile katılarak, yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi.

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, “Seçimin, demokratik ortamda geçmesinden dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, “Çıkan sonuçlarda, partimiz amblemi altında 6 belediyede başarılı olduk. Bir ittifak adayı Tatlısu Belediyesi’ydi orada da başarılı olduk. Bir de desteklediğimiz bağımsız adayımızda başarılı olduk. Yüzde 41’lik bir oyumuz var. Bu da bizim birinci parti olduğunu gösteriyor” dedi.

İlerleyen günlerde parti yetkili organları ile seçim sonuçlarını detaylı bir şekilde değerlendireceklerini ifade eden Hasipoğlu, belli bölgelerde beklemedikleri sonuçlar aldıklarını söyledi.

Hasipoğlu, bazı bölgelerde ise güzel sonuçlar aldıklarına işaret ederek, 16 Ocak tarihinde tadil edilen 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın Meclis Genel Kurulu’ndan geçmesini umduklarını kaydetti.

Oğuzhan Hasipoğlu, önümüzdeki günlerde parti tüzüğünde değişiklikler yapmayı planladıklarını ifade ederek, “Bütçeden sonra parti içinde de ciddi bir reform sürecine gireceğiz” diye konuştu.

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