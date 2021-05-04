Hasipoğlu: “Rum tarafını da çözüme zorlayıcı adımlar atmamız lazım”

GÜNDEM KIBRIS

Cenevre’de gerçekleştirilen gayrı resmi görüşmeyi yorumlayan Hasipoğlu, “Rum tarafının yaklaşımı bizim, iki egemen eşit devlet istediğimizin en bariz göstergesidir. Bu altı maddenin ruhu, hem Cenevre öncesinde, siyasi partilerle ayrı ayrı yaptığımız toplantılarda, siyasi partilerle paylaşıldı. İki egemen devleti savunacağımızı söylemiştik. Burada masada olan beş başlıktan sorumlu olan Kıbrıs Türk heyetidir. Türkiye’nin sorumluluğunda olan güvenlik ve garantilerdir. Onlar bunu tartışmışlardır. Güven Yaratıcı Önlemler konusunda bir müzakere olmadı. Bizim Rum tarafını da çözüme zorlayıcı adımlar atmamız lazım. Bir çözümle birlikte Doğu Akdeniz’deki petrol krizi de sona ermiş olacak. Rum tarafının da çözüme olan ihtiyacını vurgulamamız gerekiyor” dedi.