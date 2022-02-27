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Hasipoğlu: Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili mesaj yayımladı

UBP Genel Sekreteri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili yayımladığı mesajda, "Rusya'nın, Ukrayna işgali batı tarafından tribünlerden izlenmektedir" ifadelerine yer verdi.

27 Şubat 2022 Pazar 22:31
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Hasipoğlu: Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili mesaj yayımladı
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UBP Genel Sekreteri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili mesaj yayımladı.

Hasipoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını endişe ile izleyip, hayatını kaybedenler için üzülürken, batının yaşanan bu işgale seyirci kalmasına da şaşırmıyoruz. Avrupa'nın göbeğinde Bosna ve Kosova"da yaşanan katliamları unutmadık. Keza İsrail'in Filistin"deki Müslüman kardeşlerimize karşı işlemiş olduğu insanlık suçları karşısında da AB ve BM seyirci kalmıştır. 
Tarih yine tekerrür ediyor. Bu sefer Rusya'nın Ukrayna işgali batı tarafından tribünlerden izlenmektedir.
 
Ukrayna ve Rusya arasında yaşanmakta olan savaş; barış, huzur ve güvenlik gibi kavramların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.  NATO, AB ve ABD’nin gözü önünde Rusya'nın Ukrayna’ya saldırıyor ancak, ABD, NATO ve AB’nin fiiliyatta yaptırımlar dışında Rusya’ya “dur” diyemiyor. Zira "Dur" gücünü gösterebilecek Anavatan konumunda olan bir garantörü yok.Türkiye'nin garantörlük haklarını kullanarak gerçekleştirdiği 1974 Barış Harekatı’ndan beridir Kıbrıs’ta sağlanan barış ve güven ortamında kimsenin burnunun bile kanamadan yaşam sürmesinin ne kadar değerli ve kıymetli olduğunun Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen savaşta bir kez daha gözler önüne serilmiştir.
 
Siyasi açıdan ise; geçen günlerde BM Güvenlik Konseyi önüne getirilen; Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesini kınama karar tasarısını Rusya"nın veto ettiğini, Çin'in ise çekimser kaldığını öğrendik. Demek ki, BM Güvenlik Konseyi kararları hakkaniyeti değil, çıkarları öne çıkarmaktadır. BM üyeliği ve BM Güvenlik Konseyi kararları bir kez daha sorgulanmalıdır. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, zamanında çok doğru bir tespitte bulunup,"Dünya Beşten Büyüktür" diyerek, BM Güvenlik Konseyi konusunda bir kez daha haklı çıkarak, bu söylemi ile tarihe önemli bir not düşmüştür. 
Ülkemizde de, Kıbrıs konusundaki duruşunu, dünya ve adamızın gerçekleri üzerinden değil de,  BM kararları üzerinden yapmaya çalışanlara bu “Veto” artık bir mesaj vermelidir! Siyasetimizi 40 yıl önce alınmaya başlayan çağdışı kalmış BM kararlarına göre değil, adamızın realitesi olan egemen eşitlik ve iki devlet temeli üzerinden şekillendirme miz gerekmektedir. Rusya – Ukrayna savaşı ve BM Güvenlik Konseyi”nin çaresizliği bize bu konuda önemli bir mesaj vermiştir."

Son Güncelleme: 27.02.2022 23:37
Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Hasipoğlu
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