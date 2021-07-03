Hasipoğlu: Sağlıktan sonra ekonomik anlamda da halkın önünü açacak önlemler alınmaya başlandı

UBP Güzelyurt İlçe Binası’nda vatandaşlar ve partililerle bir araya gelen Başbakan Saner’e, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve bakanlık bürokratları eşlik etti.

Saner, konuşmasının ardından vatandaşların sorunlarını dinledi ve soruları yanıtladı.



UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da UBP’nin bu devleti kuran ve ayakta tutan parti olduğuna vurgu yaparak, sağlıktan sonra ekonomik anlamda da halkın önünün açacak önlemler alınmaya başladığını söyledi.



