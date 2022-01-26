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Hasipoğlu: Şimdi istikrarlı bir hükümet ile ülkemize hizmet zamanıdır

UBP Genel Sekreteri ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “Şimdi istikrarlı bir hükümet ile ülkemize hizmet zamanıdır.” dedi.

26 Ocak 2022 Çarşamba 22:03
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Hasipoğlu: Şimdi istikrarlı bir hükümet ile ülkemize hizmet zamanıdır
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Hasipoğlu, “Ülkemizin ekonomik anlamda içerisinde bulunduğu zor koşullara rağmen, halkımızın bizlere olan güveni sayesinde mecliste görevimize devam ediyoruz” dedi.

“Şimdi istikrarlı bir hükümet ile ülkemize hizmet zamanıdır” diyen Hasipoğlu, şöyle devam etti:

“Bu yeni dönemin size, ailenize ve ülkemize bereket, sağlık ve huzur getirmesi dileğiyle, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dilerim. Ülkemi seviyor, geleceğe umutla bakıyorum.”

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