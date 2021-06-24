Hasipoğlu: Son Söz Meclis Genel Kurulu’ndadır

GÜNDEM KIBRIS

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Genç TV’de katıldığı televizyon programında Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

Tatilde de Meclis’in çalışmalarına devam etmesini istediklerini söyleyen Hasipoğlu, “Biz yaz döneminde de Meclis çalışmalarına devam etmek istiyoruz. Olağanüstü birleşimlerle çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz” dedi.

Erken seçim tarihi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Hasipoğlu, “Oluşturulan Ad-Hoc komite 3 Nisan 2022 tarihi kararını aldı. Burada da bu karar 4 ‘evet’, 1 ‘hayır’ oyuyla çıktı. Bu komite oluşturulurken, muhalefet bizi çok eleştirdi. Bence bu eleştiriler haksızdı. Sayın Uluçay’ın Meclis Başkanlığı döneminde de bu şekilde bir komite oluşturulmuştu. Muhalefet bu Ad-Hoc komiteye gelmiş olsaydı, belki de oradan 3 Nisan tarihi çıkmayacaktı. Bakın Serdar Bey, ret oyu kullandı. Günün sonunda hangi komiteye giderse gitsin, son söz Meclis Genel Kurulu’nundur” dedi.