Hasipoğlu: "Top dönüp dolaşıp UBP'ye gelecek, HP kilit parti"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, katıldığı bir TV programında hükümet konusuna ilişkin görüşlerini aktardı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lideri Tufan Erhürman’ın hükümet kurma çalışmaları kapsamında partilerle temasları devam ederken, UBP’li Oğuzhan Hasipoğlu’ndan “Erhürman’ın hükümeti kuracağına dair ışık görmüyorum” yorumu geldi.

"HP KİLİT ROL OYNUYOR, VERECEKLERİ KARAR ÖNEMLİ"

Hasipoğlu, hükümeti kurma görevinin dönüp dolaşıp UBP’ye geleceğini dile getirdi.

Hasipoğlu, hükümeti kurma çalışmalarında HP’nin kilit parti olduğunu kaydederek, “HP’nin vereceği karar önemli” dedi.

Hükümet krizinin sona ermesi gerektiğinin altını çizen Hasipoğlu, halkın icraat beklediğini vurguladı.

İcraat hükümetinin kurulmasını arzu ettiğini belirten Hasipoğlu, “Olamıyorsa da erken seçim bir an önce yapılmalıdır” diye konuştu.

Kıbrıs Postası - BURCU ECE YILMAZ