HASİPOĞLU: “TÜRKİYE İLE FİKİR BİRLİĞİ İLE CENEVRE’YE GİDİYORUZ”

GÜNDEM KIBRIS

Cenevre düzenlenecek olan 5+BM toplantısı öncesinde gelinen son aşamayı değerlendiren Hasipoğlu, “Biz yeni bir çözüm modeli ile Cenevre’ye gideceğiz, çünkü yıllardır Rum kesimi, adanın zenginliklerini bizimle paylaşmak istemedi. Kıbrıs meselesinde özellikle bir fikir birliği var ve Cenevre’ye de öyle gidiliyor. Geçmişte, Annan Planı dönemlerinde Türkiye Cumhuriyeti ile UBP fikir ayrılığına düşmüştü, ancak geçmişte kaldı. Ancak Cenevre’de, masada Türkiye ile birlikte aynı çizgide ve fikirde olmak bizim elimizi güçlendirecektir” dedi.