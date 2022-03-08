Künye
Kıbrıs 17
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Cinayette karar açıklandı!
Cinayette karar açıklandı!

Hasipoğlu ve Ece Sucuoğlu, Cypfruvex’teki emekçi kadınları ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun eşi Ece Sucuoğlu, UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz ve UBP Güzelyurt Kadın kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Kalkanlı’daki Cypfruvex tesislerini ziyaret etti.

08 Mart 2022 Salı 11:33
113 Okunma
Hasipoğlu ve Ece Sucuoğlu, Cypfruvex’teki emekçi kadınları ziyaret etti
banner108

Bakan Hasipoğlu, ziyarette fabrikanın çalışma koşulları hakkında bilgi alarak, çalışanlarla sohbet etti.

Ziyarette konuşan Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif, şirket olarak istihdamda bölge kadınlarına öncelik verdiklerine işaret ederek, kadınların bu sektöre de destek vermesinin önemine vurgu yaptı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun eşi Ece Sucuoğlu da ‘kadınlar olmazsa dünya dönmez’ diyerek başladığı konuşmasında kadınların sadece 8 Mart’ta hatırlanmaması gerektiğini, kadınların emeğinin karşılığının hiçbir zaman ödenemeyeceğini vurguladı…

Sucuoğlu, kadının değerinin her gün olduğunu belirterek, hayatın her alanına kattıkları değer için tüm kadınların gününü kutladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak, Cypfruvex çalışanı kadınların emekleri sayesinde ülke ekonomisine ve kendi evlerine katkı sağlandığını kaydetti.

Hasipoğlu, güçlü kadının güçlü aile, güçlü ailenin de güçlü bir halk demek olduğuna dikkati çekerek, kadınların bu anlamda  KKTC’ye büyük katkılarda bulunduğunu söyledi.

Bakanlığının sadece çalışma değil aynı zamanda aileden ve sosyal güvenlikten de sorumlu olduğunu belirten Hasipoğlu, iş gücü, iş güvenliği, şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda da kadınlara destek ve 7-24 hizmette olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından Cypfruvex çalışanı kadınlara çiçek ve hediye takdim edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Gürcafer: Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Son Bulması İçin Gerekli Adımlar İvedilikle Atılmalı
Gürcafer: Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Son Bulması İçin Gerekli Adımlar İvedilikle Atılmalı
Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evi’nin tadilatı son hız devam ediyor
Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evi’nin tadilatı son hız devam ediyor









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim