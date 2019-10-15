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Hasipoğlu ve Neofidu’dan, gemideki Kaptan tartışması

Hasipoğlu,(PAB), Kıbrıs Rum siyasi parti lideriyle yaptıkları yuvarlak masa toplantısını değerlendirdi.

15 Ekim 2019 Salı 14:04
Hasipoğlu ve Neofidu’dan, gemideki Kaptan tartışması

Oğuzhan Hasipoğlu katıldığı bir televizyon programında, 13- 15 Ekim tarihleri arasında Sırbıstan`ın başkenti Belgrad`da 141. Parlamentolar Arası Birlik (PAB), Kıbrıs Rum siyasi parti lideriyle yaptıkları yuvarlak masa toplantısını değerlendirdi.

PAB toplantısına KKTC Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen her partiden bir kişi katıldı. Aynı şekilde DISI partisi Genel Başkanı Averof Neofidu başkanlığında GKRY vekilleri de toplantıda yerlerini aldılar. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile DISI partisi Genel Başkanı Averof Neofidu”nun açılış konuşmalarını yaptığı toplantıda, tüm vekiller söz alarak Kıbrıs konusunda gelinen son aşamada şu konularda düşüncelerini dile getirdiler. Ortak referans şartları ve tıkanıklık noktaları, yeni alternatifler, mevcut parametrelerin ve bu parametrelerden tarafların ne anladığı, Doğu Akdeniz”deki Doğal Gaz krizi ve krizin çözüme etkisi, Kapalı Maraş açılımı, Doğrudan ticaret tüzüğü gibi konularda görüş alışverişinde bulundular. Moderatörlüğünü İtalyan Milletvekili On.Lia Quarta Pelle’nin üstlendiği toplantı 3 saat sürdü ve karşılıklı diyalog şeklinde tartışmalar yaşandı. İtalyan milletvekili, Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilere Brexit”in Kıbrıs üzerindeki etkisi konusunda bir ortak açıklama yapıp, yapmama konusunda bir tartışma açmış olsa dahi, tüm siyasi partiler önceliğin Kıbrıs meselesinin olması gerektiğinden hareketle, bu konuda ortak bir görüş beyan etmediler. Bir masa etrafında karşılıklı tartışma ortamının yer aldığı toplantıda, Ada bir gemiye benzetilerek ilginç bir diyalog da yaşandı. Averof Neofidu, Kıbrıs”ı, Kıbrıslı Türk ve Rumların içinde olduğu bir gemiye benzetmesi, kaderimizin bir olduğu ve geleceğimizin için bu geminin federasyon temelinde işlevsel bir şekilde doğru yönetilerek ilerletilmesi gerektiği tespitini yaptıktan sonra, söz alan Hasipoğlu, eğer aynı gemide olduğumuzu düşünüyorsanız, bu geminin iki kaptanı olması gerektiğini, rotayı bu iki kaptanın belirleyebileceğini, rotadan sapılmadığı sürece kaptanlardan birinin daha fazla dümende olmasına itirazları olmayacağını, aksi takdirde 1963 yılında olduğu gibi eğri bir sefere doğru geminin seyredeceği cevabını verdi. Hasipoğlu, devamla eğer hep dümende kendileri kalmak istiyorlarsa, bunu da şimdiden net bir şekilde bilmek istediğini, zira eğer dümeni paylaşmak gibi bir niyetleri yoksa, şahsi görüşü olarak Kıbrıs Türk halkının seferine aynı gemi ile değil kendi gemisi ile devam etmek istediğinin altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hasipoğlu
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BOB MARLEY 2019-10-15 15:30:21

lk defa konuşmanı beğendim aferin.

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