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Hasipoğlu: “Yaşananlar Türkiye’nin kendi kamu menfaatiyle ilgili”

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UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, “Türkiye’ye giriş yasağı bulunan Kıbrıslı Türklerin başvurabilecekleri yerin, Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri olduğunu” ifade ederek, Yaşananların “Türkiye’nin kendi kamu menfaatiyle ilgili” olduğunu söyledi.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:17
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Hasipoğlu: “Yaşananlar Türkiye’nin kendi kamu menfaatiyle ilgili”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “Giriş yasağı” gerekçesiyle Türkiye’ye alınmayan Ali Bizden ile Ahmet Cavit An’ın yaşadıkları ve “Türkiye’ye girişleri yasak olanlar listesi” oluşturulduğuna yönelik iddialarla ilgili, Havadis WEB TV’de Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

“BU HER ÜLKEDE VAR”

“Her devlet bu tür yasal düzenlemeler yapıp, herhangi bir kişiyi ülkesine almayabilir” diyen Hasipoğlu, “Bu bizim yasalarımızla ilgili değil. Bu her ülkede var” ifadelerini kullandı.

“YAŞANANLAR TÜRKİYE’NİN KENDİ KAMU MENFAATİYLE İLGİLİ”

Yaşananların “Türkiye’nin kendi kamu menfaatiyle ilgili” olduğunu söyleyen Hasipoğlu, “Bunlar yeni gelişmeler. Parti olarak konuyla ilgili tasarrufumuz olmadı. İnceliyoruz” dedi.

“HENÜZ ELÇİLİKTEN BİR TALEBİMİZ OLMADI”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde “Türkiye’ye girişi yasak olan Kıbrıslı Türkler listesinin bulunduğu” yönündeki iddiaların sorulması üzerine Hasipoğlu, “Dediğim gibi, çok yeni bir gelişme. Bu hafta içinde inceleme yapacağız. Ama henüz Elçilikten bir talebimiz olmadı” şeklinde konuştu.

“YAŞANANLAR UBP’NİN SORUNU DEĞİL”

Yaşananların, “UBP’nin değil, hükümetin meselesi” olduğunu söyleyen Hasipoğlu, “Bu, partinin meselesi değildir. Gerek görülmesi halinde, gereken adımları Dışişleri Bakanlığı atacaktır” dedi.

“İLGİLİ KİŞİLERİN BAŞVURABİLECEĞİ YER, TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAHKEMELERİDİR”

Olayı, bir hukukçu olarak değerlendirmesi istenen Hasipoğlu, “Başka bir ülkenin idaresinin almış olduğu bir karar var. Bu karara karşı, her vatandaşın kararı öğrendiği andan itibaren yargıya gitme hakkı vardır… İlgili kişilerin başvurabileceği yer, Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleridir” ifadelerini kullandı.

Kaynak : Kıbrıs Postası

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