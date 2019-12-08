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Hasipoğlu:Biz trenin sonu olmayan karanlık bir tünele girdiğini düşünüyoruz

08 Aralık 2019 Pazar 17:38
Hasipoğlu:Biz trenin sonu olmayan karanlık bir tünele girdiğini düşünüyoruz

UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Kathimerini gazetesine demeç verdi..

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Kathimerini gazetesinde yer alan demecinde “Birleşmiş Milletlerin bir an önce federasyonla ilgili müzakerelerin sona erdiğini ve alternatif bir çözüm şekli aranmasına başlandığını ilan etmesi gerektiğini kaydetti.

Gazeteye göre Hasipoğlu, alternatif planlar konusunda ise şu aşamada bir tartışmanın doğru olmadığını kaydetti.

Hasipoğlu, “Çünkü onaylamasam da iki lider masada iki kesimli iki toplumlu federasyonu tartışıyor. Bizim kendi partimizin artık bu modeli onaylamadığına açıklık getirmem lazım. Bu modeli masada tutarak değerli zamanı kaybediyoruz. Sayın Akıncı treni rayına koyduğunu düşünüyor olabilir, fakat biz trenin sonu olmayan karanlık bir tünele girdiğini düşünüyoruz”dedi.

Hasipoğlu, Nisan ayında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, federasyonun ötesinde başka bir alternatif olmadığını düşünenler ile artık farklı modellerin tartışılmasının zamanının geldiğini düşünen güçlerin ideolojik hesaplaşması niteliğinde olacağını da savundu.

Masada federasyon olduğu müddetçe farklı tercihlerin ele alınmasının kolay olmadığını da ifade eden Hasipoğlu, Kıbrıs sorunuyla ilgili kendi alternatiflerinin ne olduğu sorusuna ise “iki devletle başlayabilir ve ardından yeniden birleşme sürecine geçeriz” yanıtını verdi.

Demecinde, kapalı bölge Maraş’ı Kıbrıs Türk yönetimi altında açacaklarını da söyleyen Hasipoğlu, buna paralel olarak kentin 1974 öncesindeki eski sakinlerini, kente davet etmeyi arzu ettiklerini de sözlerine ekledi.

DB/TAK/

Anahtar Kelimeler:
Hasipoğlu
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Ayşe 2019-12-08 19:54:15

Arab'ın yalelesi gibi aldın gittin.vAllahi bizi usandırdınız

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