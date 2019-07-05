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Hasipoğlu’ndan Kıbrıs konusunda açıklama

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, dış politikada ve müzakerelerde bundan sonra Cumhurbaşkanlığı, yasama ve yürütmenin işbirliği içinde çalışmasını temenni ettiklerini söyledi.

05 Temmuz 2019 Cuma 16:40
Hasipoğlu’ndan Kıbrıs konusunda açıklama

Hasipoğlu, “Kapalı Maraş ile ilgili somut adımlar da atılacağına göre paydaşlar bir araya gelip ‘Guterres Belgesi zemin kabul edilir’ görüşünü geri çekmeli. Zira bu durumda Cumhurbaşkanlığı başka, hükümet başka bir anlayış içinde olmuş olacak” dedi.
Rum tarafının çözüm planlarına ‘hayır’ dediğini kaydeden Hasipoğlu, “Olası bir çözüm planında Kapalı Maraş’ın Güney Kıbrıs’ın topraklarında yer alacağı anlayışı terk edilmeli. Oradaki yasal hak sahiplerinin hakları korunarak pek ala bizim yönetimimizde Maraş açılabilmeli. Bu konuda gerekli hukuki ve siyasi altyapı çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.
40 yıldır bir gün anlaşma olacak diye kapalı Maraş’ın müzakere mağduru ve atıl bir değer olarak kaldığını söyleyen Hasipoğlu, “Bu yüzden kapalı Maraş bir an önce açılmalı”  dedi.
“ANASTASİADİS KKTC HÜKÜMETİNİ ŞİKAYET EDEN BİR MEKTUBU DA BM GENEL SEKRETERİNE GÖNDERDİĞİ BİLGİMİZ DAHİLİNDE”
Hükümetin kapalı Maraş ile ilgili attığı ve atmayı planladığı adımların Güney’i tedirgin ettiğini, sözcünün açıklamalarından da bunun anlaşıldığını belirten Hasipoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu Kıbrıs Türk tarafının İsviçre’de gerçekleşen Kıbrıs müzakerelerinde sunmuş olduğu haritada kapalı Maraş’ın Güney Kıbrıs yönetimine bırakılacağının belirtilmesine rağmen şimdi Kıbrıs Türk tarafının Maraş hamlesiyle bu harita önerisini ihlal ettiklerini iddia etmektedir. Ayrıca Anastasiadis KKTC hükümetini şikayet eden bir mektubu da BM Genel Sekreterine gönderdiği bilgimiz dahilinde ”
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın İsviçre’de hükümete ve Meclis’e danışmadan müzakere masasına harita koyduğunu, içeriğin iki yıl sonra Kıbrıs Rum tarafı hükümet sözcüsünden öğrenildiğini savunan Hasipoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Kurumlar arası istişarenin önemine dikkat çekildiği bu günlerde olanların bu amaca hizmet etmediğini belirtmek isterim. Referandum tarihi dahi belirlenmeden ülkemizin topraklarının pazarlık konusu yapılması ve daha da vahimi Crans Montana’da herhangi bir sonuç alınmadan, sürecin çökmesinden sonra, Cumhurbaşkanı tarafından Crans Montana da şekillenen Guterres Çerçeve belgesini başlayabilecek yeni müzakere sürecinde zemin kabul edilebileceği açıklaması yine Cumhuriyet Meclisi ve hükümet ile istişare edilmeden yapılmıştı.”
“GUTERRES BELGESİ GÖRÜŞME ZEMİNİ OLSUN ÖNERİSİYLE KAPALI MARAŞ PROJESİ TABAN TABANA ZIT”
Hasipoğlu, şunları da söyledi:
“Guterrres belgesi, Türkiye’nin müdahale hakkı sürdürülebilir olmadığını, Kıbrıs Türk tarafının sunmuş olduğu haritanın Rum tarafını tatmin etmediği için daha fazla toprak tavizi verilmesi gerektiğini belirtmekteydi. Guterres belgesini ve Prodromo’nun açıklamasını birlikte okuduğumuz zaman Kıbrıs Türk tarafı haritayı geri çekmedi ve bir gün müzakere başlarsa kapalı Maraş hala hazırda Rum tarafına verilmiş vaziyette ve fakat daha da fazla da toprak vermemiz gerekiyor! Dahası Rum tarafına göre Cumhurbaşkanımızın Guterres belgesinin görüşme zemini önerisi ile kapalı Maraş projesi birbiri ile taban tabana zıt! Bir an için Kapalı Maraş’ı kendi yönetimimizde açtığımızı düşünelim, Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen Guterres belgesinde Kapalı Maraş Rum tarafına verilmiş gözüküyor Maalesef, İsviçre görüşmelerinde BM’nin bağlayıcı olmayan çözüm metni olarak ortaya çıkardığı Guterres belgesi de Cumhurbaşkanlığı tarafından meclis ve hükümet ile istişare edilmeden görüşme zemini olarak belirlendi.”

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