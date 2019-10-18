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Hasipoğlu:Rum tarafının tüzüğü ortadan kaldırma girişimini engelledik

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de katıldığı Gündem Artı programda Doğrudan Ticaret Tüzüğü konusunda yaptıkları girişimleri anlattı.

18 Ekim 2019 Cuma 14:36
Hasipoğlu:Rum tarafının tüzüğü ortadan kaldırma girişimini engelledik

Annan Planı referandumu sonrasında AB tarafından Kıbrıs Türk Halkı için hazırlanan üç tüzükten birisi olan Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün Rum tarafının engellemeleri nedeniyle hayata geçemediğini anımsatan Hasipoğlu, Rum tarafının bu sefer de tüzüğü tamamen ortadan kaldırmak için harekete geçtiğini söyledi.

Hasipoğlu, “Maalesef 15 yıl boyunca tüzük yürürlüğe girmedi. Annan Planı’na hayır diyen Rum tarafı 15 yıldan sonra bunun iptali için bir hamle yaptı. Bugün itibarıyla da sonucu çıktı. AB Rum tarafının bu tezini uygun bulmadı. Biz o gruplarla görüştük ve Kıbrıs Türk halkının AB ile bağını koparmak istiyorsanız buyurun 15 yıl sonra zaten uygulamaya koymadığınız, koydurtulmayan bu tüzüğü iptal edin ve Kıbrıs Türk Halkı’nın bağını tamamen koparın, istediğiniz buysa buyurun yapın dedik. Yaptığımız lobi faaliyetinin özeti budur. En azından bu umudu devam ettirmek adına Rum tarafının müracaatı reddedildi” dedi.

Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün bir şekilde yeniden anımsandığını ifade eden Hasipoğlu, bundan sonra yapılması gerekenin tüzüğün hayata geçmesi için çalışmak olduğunu söyledi.

(BRT)

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Hasipoğlu
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