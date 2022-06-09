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Haspoğlu: “İlk kez Avrupa birliği resmi yetkilisi Maraş'a geldi”

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı…

09 Haziran 2022 Perşembe 16:30
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Haspoğlu: “İlk kez Avrupa birliği resmi yetkilisi Maraş'a geldi”
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ÖZEL HABER

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı…

Maraş’ın açılım süreci hakkında bilgi veren Hasipoğlu, “İki gün önce İtalyan milletvekiliyle birlikte Maraş’ı gezdik. İtalyan vekil Maraş’ın sahilini, yapılmış olan yollarını, kurulmuş olan çay bahçelerini gürünce şaşırdı.  Kendisine ‘Biz burayı bütün adanın menfaatine olması için yaptık’ dedik. ‘Siz bunu mu eleştiriyorsunuz?’ diye sorduk. Özel mülklerin hiçbir şeyine dokunmadık. Ama özel mülk sahibi kişilerin de hakkını vermek istiyoruz. Ancak bu saatten sonra bileceksiniz ki burası KKTC egemenliğinde olan bir yerdir. Gelecek olan, yatırımını bize ödeyecek ve bizim yasalarımıza tabii olacak. Bizim de şartımız budur. Biz kimsenin malında mülkünde değiliz. Biz burayı uluslararası hukuka uygun olarak açıyoruz dedik. İtalyan vekil bunları duyunca 1984 yılında alınan Güvenlik Konseyi kararlarından bahsedemedi” şeklinde konuştu.


İtalyan vekilin Maraş ziyaretini değerlendiren Hasipoğlu, “İlk kez Avrupa Birliği resmi yetkilisi Maraş’a geldi, rapor hazırlayıp Avrupa Konseyi Parlamentosunda bununla ilgili bir rapor sunacak. Avrupa Parlamentolarında bunun takipçisi olacağız. Bence görüşmeler de çok olumlu geçti diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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