Haspolat bölgesinde elektrik kesintisi

Haspolat bölgesinde iki saatlik elektrik kesintisi uygulanıyor.
Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışmasından kaynaklanan ve 09.00’da başlayan kesinti, 11.00’e kadar sürecek.
Kesintiden, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası etkileniyor.
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