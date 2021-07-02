Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Haspolat Kirli Sanayi anayolunun kuzey tarafında kalan kısmında elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 13:00-20:00 saatleri arasında olacak.
Haspolat Kirli Sanayi Anayolunun Kuzey Tarafında Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
02 Temmuz 2021 Cuma 11:42
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Haspolat Kirli Sanayi anayolunun kuzey tarafında kalan kısmında elektrik kesintisi olacak.