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Haspolat Kirli Sanayi Anayolunun Kuzey Tarafında Yarın Elektrik Kesintisi Olacak

02 Temmuz 2021 Cuma 11:42
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Haspolat Kirli Sanayi Anayolunun Kuzey Tarafında Yarın Elektrik Kesintisi Olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Haspolat Kirli Sanayi anayolunun kuzey tarafında kalan kısmında elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 13:00-20:00 saatleri arasında olacak.
 

Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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