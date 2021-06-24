Haspolat - Lefkoşa Anayolu'nda kaza

Haspolat - Lefkoşa Anayolu'nda Ferihan Yıldırım'ın (K-38) kontrolündeki araç şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı ve takla atarak durabildi.
Kaza sonucu Perihan Yıldırım'ın ayağı kırıldı. Yıldırım olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Devlet Hastanesin'de müşahede altına alındı.
Polis Basın Subaylığı kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı:
Bugün saat 18.15 sıralarında Lefkoşa – Gazimağusa anayolu 10-11 km arasında çift şeritli yolun soldan ikinci şeridi içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden Ferihan YILDIRIM (K-38) yönetimindeki PH 775 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun gidiş yönünün sol kısmından çıkarak boş tarla içerisinde iki takla atması sonucu bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü LDH Acil Serviste müşahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.