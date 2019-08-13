Haspolat Sanayi Bölgesinde yangın!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11.00 sıralarında, Haspolat Sanayi Bölgesinin güney kısmında bulunan Polat, Şenol ve Kemal Bayur ‘a ait 5 dönümlük arazi içerisinde çıkan yangın sonucu arazi içerisinde bulunan 10 adet zeytin ağacı kısmen, 10 zeytin ağacı, 2 armut ağacı, 4 erik ağacı, 20 adet 6 metrelik sulama hortumu ile 50 metrelik elektrik kablosu tamamen yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın çıkış sebebi araştırılıyor.

(BRT/PGM)