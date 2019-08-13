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Haspolat Sanayi Bölgesinde yangın!

Haspolat Sanayi Bölgesinin güney kısmında 5 dönümlük arazi içinde yangın meydana geldi.

13 Ağustos 2019 Salı 13:07
Haspolat Sanayi Bölgesinde yangın!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11.00 sıralarında, Haspolat Sanayi Bölgesinin güney kısmında bulunan Polat, Şenol ve Kemal Bayur ‘a ait 5 dönümlük arazi içerisinde çıkan yangın sonucu arazi içerisinde bulunan 10 adet zeytin ağacı kısmen, 10 zeytin ağacı, 2 armut ağacı, 4 erik ağacı, 20 adet 6 metrelik sulama hortumu ile 50 metrelik elektrik kablosu tamamen yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın çıkış sebebi araştırılıyor.

(BRT/PGM)

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Anahtar Kelimeler:
Haspolat
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