Haspolat'ta çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı: “İşletme sahibine gereği yapılacak”

Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından, Haspolat Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangınla ilgili açıklama yapıldı.

Bakanlık, “atık lastiklerin toplandığı alanda çıkan yangında, ilgili tüm kurumların yanında Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi soruşturma memurları yerinde incelemede bulunmuşlardır” denildi.

Bakanlık, yerinde yapılan incelemede konunun polis ile istişare halinde, yangın kontrol altına alındıktan sonra, polisin yazacağı rapor doğrultusunda, işletme sahibine 18/2012 Sayılı Çevre Yasası kural ve hükümlerine göre gereği yapılacağı da kaydedildi.